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Природа

Тайфун «Майсак» прошелся по Приморью, в Находке объявлен режим ЧС

National Geographic Россия
03 сентября 2020
ЧС в Находке
Фото: nakhodka-city.ru
О количестве пострадавших пока не сообщается.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Находка на юге Приморского края из-за ураганного ветра и дождя, которые вызвал тайфун «Майсак». 

Непогода накрыла городской округ утром 3 сентября. Тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/сек. По всему городу произошли обрывы линий электропередач, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов.

Как сообщает администрация Находкинского городского округа, коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна. На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники.

От ураганного ветра особенно сильно пострадал дом на ул. Спортивной, 12. Сильным порывом здесь сорвало треть крыши. Оторвавшиеся части кровли разлетелись на десятки метров, повредив нижестоящие дома и провода линии электропередач. 

«Майсак» также прошелся по Владивостоку. Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с был зафиксирован в городе впервые за 50 лет. В результате действия стихии плавучий док предприятия «Восточная верфь» сорвало с якоря в бухте Улисс, он врезался в причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Происшествие попало на видео.

Как сообщили представители «Восточной верфи», корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости — 43 м/с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого.

Около 79,5 тыс. жителей 74 населенных пунктов региона остались без света из-за аварийных отключений. Из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский, отменили занятия в школах на юго-западе Приморского края и часть пригородных электричек.

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