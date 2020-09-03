Тайфун «Майсак» прошелся по Приморью, в Находке объявлен режим ЧС

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости — 43 м/с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого.

Около 79,5 тыс. жителей 74 населенных пунктов региона остались без света из-за аварийных отключений. Из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский, отменили занятия в школах на юго-западе Приморского края и часть пригородных электричек.