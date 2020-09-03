Тайфун «Майсак» прошелся по Приморью, в Находке объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Находка на юге Приморского края из-за ураганного ветра и дождя, которые вызвал тайфун «Майсак».
Непогода накрыла городской округ утром 3 сентября. Тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/сек. По всему городу произошли обрывы линий электропередач, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов.
Как сообщает администрация Находкинского городского округа, коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна. На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники.
От ураганного ветра особенно сильно пострадал дом на ул. Спортивной, 12. Сильным порывом здесь сорвало треть крыши. Оторвавшиеся части кровли разлетелись на десятки метров, повредив нижестоящие дома и провода линии электропередач.
«Майсак» также прошелся по Владивостоку. Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с был зафиксирован в городе впервые за 50 лет. В результате действия стихии плавучий док предприятия «Восточная верфь» сорвало с якоря в бухте Улисс, он врезался в причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Происшествие попало на видео.
Во Владивостоке плавучий док "Восточной верфи", сорванный с якоря ураганным ветром, врезался в боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота. Масштаб повреждений пока оценить сложно. Продолжается борьба со стихией.— Командир Полка (@kompolk) September 3, 2020
Безалаберность опаснее любого внешнего врага pic.twitter.com/BnDZ8YNUxZ
Как сообщили представители «Восточной верфи», корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док.
Сформировавшийся несколько дней назад тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости — 43 м/с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого.
Около 79,5 тыс. жителей 74 населенных пунктов региона остались без света из-за аварийных отключений. Из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский, отменили занятия в школах на юго-западе Приморского края и часть пригородных электричек.