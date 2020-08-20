В Непале нашли золотистую черепаху. Ее сравнивают с воплощением Вишну

В Непале была обнаружена золотистая черепаха, которую сравнивают с мифологическим воплощением индуистского божества Вишну. Животное приобрело свою уникальную окраску в результате очень редкой генетической мутации, изменившей его пигментацию.

По данным зоологов, это всего лишь пятый случай обнаружения золотистой черепахи вида Lissemys punctata andersoni и первый для Непала.

Камал Девкота, эксперт по рептилиям, который задокументировал находку, сказал, что животное имеет глубокое духовное значение.