В Непале нашли золотистую черепаху. Ее сравнивают с воплощением Вишну

В Непале была обнаружена золотистая черепаха, которую сравнивают с мифологическим воплощением индуистского божества Вишну. Животное приобрело свою уникальную окраску в результате очень редкой генетической мутации, изменившей его пигментацию.
По данным зоологов, это всего лишь пятый случай обнаружения золотистой черепахи вида Lissemys punctata andersoni и первый для Непала.
Камал Девкота, эксперт по рептилиям, который задокументировал находку, сказал, что животное имеет глубокое духовное значение.
В индуизме бог Вишну принял образ черепахи и спустился на дно мифологического Молочного океана, чтобы спасти погибшие во время потопа ценности. Это вторая аватара — воплощение — Вишну из десяти, известная как Курма. Этому богу в образе золотистой черепахи поклоняются во многих храмах Индии.
A turtle 'revered as an incarnation of the Hindu god Vishnu' is spotted in Nepal with a dazzling golden shell https://t.co/HPWVnQJDoN— Daily Mail Online (@MailOnline) August 19, 2020
Золотистая черепаха обязана своим замечательным цветом хроматическому лейкизму — состоянию, характеризующемуся потерей цветовой пигментации. Лейкизм обычно приводит к белой, бледной или пятнистой окраске, но в случае с черепахой из Непала ксантофоры — клетки, богатые желтыми пигментами — стали доминирующими.
После того, как черепаха была задокументирована, она была выпущена в дикую природу, хотя выжить ей будет труднее, чем другим черепахам. Обычная особь Lissemys punctata зеленого цвета намного лучше маскируется в мутноватой водной среде.
Черепаха была найдена в муниципалитете Дханушадхам, части округа Дхануша в Непале.
Посмотрите и на другое животное с лейкизмом — редкую белую косатку, замеченную у берегов Аляски.