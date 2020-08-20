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Природа

В Непале нашли золотистую черепаху. Ее сравнивают с воплощением Вишну

Михаил Сысоев
20 августа 2020
Курма
Фото: Wikimedia Commons
Уникальная окраска животного обусловлена крайне редкой генетической формой хроматического лейкизма.

В Непале была обнаружена золотистая черепаха, которую сравнивают с мифологическим воплощением индуистского божества Вишну. Животное приобрело свою уникальную окраску в результате очень редкой генетической мутации, изменившей его пигментацию.

По данным зоологов, это всего лишь пятый случай обнаружения золотистой черепахи вида Lissemys punctata andersoni и первый для Непала. 

Камал Девкота, эксперт по рептилиям, который задокументировал находку, сказал, что животное имеет глубокое духовное значение.

«Не только золотистые животные, но и черепахи в целом имеют значительную религиозную и культурную ценность в Непале. В индуистской мифологии верхний панцирь черепахи обозначает небо, а нижний — землю», — Камал Девкота.

В индуизме бог Вишну принял образ черепахи и спустился на дно мифологического Молочного океана, чтобы спасти погибшие во время потопа ценности. Это вторая аватара — воплощение — Вишну из десяти, известная как Курма. Этому богу в образе золотистой черепахи поклоняются во многих храмах Индии. 

Золотистая черепаха обязана своим замечательным цветом хроматическому лейкизму — состоянию, характеризующемуся потерей цветовой пигментации. Лейкизм обычно приводит к белой, бледной или пятнистой окраске, но в случае с черепахой из Непала ксантофоры — клетки, богатые желтыми пигментами — стали доминирующими. 

После того, как черепаха была задокументирована, она была выпущена в дикую природу, хотя выжить ей будет труднее, чем другим черепахам. Обычная особь Lissemys punctata зеленого цвета намного лучше маскируется в мутноватой водной среде. 

Черепаха была найдена в муниципалитете Дханушадхам, части округа Дхануша в Непале.

Посмотрите и на другое животное с лейкизмом — редкую белую косатку, замеченную у берегов Аляски.

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