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Природа

В Норильск пришла зима: фото заснеженного города

11 сентября 2019
Норильск
Фото: glukhov394/instagram
Норильск
Фото: vika._.iva/instagram
Норильск
Фото: strenadkoevgenii/instagram
Норильск
Фото: ilona_77_ilona/instagram
Норильск
Фото: alexanderkharitonov63/instagram
Норильск
Фото: sayanring/instagram
В городе объявили штормовое предупреждение. Школьникам, которые учатся во вторую смену, разрешили не приходить на занятия.

Снег в сентябре для Норильска – явление вполне обыкновенное, но в этот раз он пришел не один: над городом разыгралась метель. 

«Выпал первый снег. Для этого времени это неудивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель – это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», – рассказали в Таймырском центре метеорологии.

Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Температура в городе опустилась до -1°C, а ветер достигает 17 м/с. 

Также снег выпал в среду и на Ямале – в Новом Уренгое, поселке Сабетта и других населенных пунктах. На минувшей неделе первый снег выпал в горах в Сочи. Это произошло на одном из горнолыжных курортов на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. 

Посмотрите, как лошади радуются глубокому снегу.

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