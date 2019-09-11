В Норильск пришла зима: фото заснеженного города

Снег в сентябре для Норильска – явление вполне обыкновенное, но в этот раз он пришел не один: над городом разыгралась метель.
«Выпал первый снег. Для этого времени это неудивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель – это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», – рассказали в Таймырском центре метеорологии.
❄️Nicht nur in Tirol schneit es anfangs September. Auch in der russischen Stadt Norilsk im Norden Sibiriens ist der Winter früher angekommen.— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) September 11, 2019
Не только в Тироле снежно в эти дни. В российский Норильск зима тоже заглянула раньше срока#schnee #tirol #winter #норильск #снег #зима pic.twitter.com/mwYtgCATjP
Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Температура в городе опустилась до -1°C, а ветер достигает 17 м/с.
Также снег выпал в среду и на Ямале – в Новом Уренгое, поселке Сабетта и других населенных пунктах. На минувшей неделе первый снег выпал в горах в Сочи. Это произошло на одном из горнолыжных курортов на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.
Посмотрите, как лошади радуются глубокому снегу.