В Норильск пришла зима: фото заснеженного города

Снег в сентябре для Норильска – явление вполне обыкновенное, но в этот раз он пришел не один: над городом разыгралась метель.

«Выпал первый снег. Для этого времени это неудивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель – это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», – рассказали в Таймырском центре метеорологии.