В Новой Зеландии выбирают птицу года

В связи с большим интересом к голосованию в этом году правила были изменены: можно выбрать сразу пять птиц. У многих пернатых есть свои покровители, которые создают им страницы в соцсетях: так о них узнает больше людей.



Конкурс начался 28 октября и продлится до 10 ноября. Регистрироваться не требуется: достаточно лишь выбрать наиболее симпатичных птиц. Победители станут известны уже на следующий день после его окончания.



