В Новой Зеландии выбирают птицу года
Изменение климата, исчезновение среды обитания и другие факторы негативно сказываются на численности популяций птиц по всему миру – и Новая Зеландия не исключение. В 2005 году в стране был запущен конкурс «Птица года»: это привлекает внимание к редким и вымирающим видам.
Голосование курирует Королевское общество по охране леса и птиц. Оно активно ведет просветительскую работу: на сайте представлены фотографии живущих в Новой Зеландии птиц, подробная информация об их особенностях и статусе. Например, попугай нестор-кака (лат. Nestor meridionalis) относится к вымирающим видам, а медосос-колокольчик (лат. Anthornis melanura) распространен достаточно широко, ему ничто не угрожает
Год от года интерес к конкурсу все выше: теперь птицу года выбирает до 50 000 человек. Прошлогодним победителем стал новозеландский плодоядный голубь кереру (лат. Hemiphaga novaeseelandiae) . Его еще называют «пьяным голубем»: он часто поедает забродившие фрукты, хмелеет и падает с деревьев.
В связи с большим интересом к голосованию в этом году правила были изменены: можно выбрать сразу пять птиц. У многих пернатых есть свои покровители, которые создают им страницы в соцсетях: так о них узнает больше людей.
Конкурс начался 28 октября и продлится до 10 ноября. Регистрироваться не требуется: достаточно лишь выбрать наиболее симпатичных птиц. Победители станут известны уже на следующий день после его окончания.