В одном из наиболее изученных мест в мире открыли новый вид мышиных опоссумов

Исследователи из Американского музея естественной истории, Сиенского колледжа и Музея Белла при университете Миннесоты сделали неожиданное открытие в месте, которое, как казалось, было изучено вдоль и поперек. В тропическом лесу Панамы обнаружился один из самых маленьких представителей мышиных опоссумов из рода Marmosa, который к тому же оказался новым видом.

Мышиные опоссумы — это относительно небольшие представители неотропического семейства сумчатых Didelphidae. Большинство видов Marmosa являются эндемиками Южной Америки, а биогеографические реконструкции предполагают, что этот род эволюционировал на континенте, когда он был еще отделен от Северной Америки водным барьером, говорит соавтор исследования Роберт Восс.

Новый вид получил название Marmosa adleri в честь профессора Грега Адлера из Университета Висконсина. Ученый нашел и поймал животное еще в 2001 году, но тогда не смог определить, что это новый вид.