В одном из наиболее изученных мест в мире открыли новый вид мышиных опоссумов

Исследователи из Американского музея естественной истории, Сиенского колледжа и Музея Белла при университете Миннесоты сделали неожиданное открытие в месте, которое, как казалось, было изучено вдоль и поперек. В тропическом лесу Панамы обнаружился один из самых маленьких представителей мышиных опоссумов из рода Marmosa, который к тому же оказался новым видом.
Мышиные опоссумы — это относительно небольшие представители неотропического семейства сумчатых Didelphidae. Большинство видов Marmosa являются эндемиками Южной Америки, а биогеографические реконструкции предполагают, что этот род эволюционировал на континенте, когда он был еще отделен от Северной Америки водным барьером, говорит соавтор исследования Роберт Восс.
Новый вид получил название Marmosa adleri в честь профессора Грега Адлера из Университета Висконсина. Ученый нашел и поймал животное еще в 2001 году, но тогда не смог определить, что это новый вид.
При параллельном морфологическом сравнении Marmosa adleri нельзя спутать с родственным ему таксоном, мышиным опоссумом Альстона (Marmosa alstoni), пишут исследователи. Мышиный опоссум Адлера — один их самых маленьких представителей в своем подроде Micoureus. Его средний вес составляет всего 58 грамм, тогда как его «кузен» опоссум Альстона весит около 137 грамм.
При этом, Marmosa adleri имеет более длинный хвост, чем у Marmosa alstoni. Длина его хвоста составляет 161% от длины головы и тела. У хвоста короткое пушистое основание, а чешуйчатая часть почти полностью темная, тогда как у Marmosa alstoni длинное основание хвоста с пушистым мехом и более 50% голой части хвоста белого цвета.
Выяснилось, что мышиный опоссум Адлера распространен по всей Панаме от границы с Колумбией до границы с Коста-Рикой. Эти животные предпочитают обитать на высоте около 1500 метров.
«Я очень польщен, что в честь меня назван новый вид. Это своего рода награда за десятилетия упорного труда в трудных условиях отдаленных тропических лесов», — сказал Адлер.