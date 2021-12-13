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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Природа

В одном из наиболее изученных мест в мире открыли новый вид мышиных опоссумов

National Geographic Россия
13 декабря 2021
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Существо каким-то чудом оставалось незамеченным.

Исследователи из Американского музея естественной истории, Сиенского колледжа и Музея Белла при университете Миннесоты сделали неожиданное открытие в месте, которое, как казалось, было изучено вдоль и поперек. В тропическом лесу Панамы обнаружился один из самых маленьких представителей мышиных опоссумов из рода Marmosa, который к тому же оказался новым видом. 

Мышиные опоссумы — это относительно небольшие представители неотропического семейства сумчатых Didelphidae. Большинство видов Marmosa являются эндемиками Южной Америки, а биогеографические реконструкции предполагают, что этот род эволюционировал на континенте, когда он был еще отделен от Северной Америки водным барьером, говорит соавтор исследования Роберт Восс. 

Новый вид получил название Marmosa adleri в честь профессора Грега Адлера из Университета Висконсина. Ученый нашел и поймал животное еще в 2001 году, но тогда не смог определить, что это новый вид.

«Открытие этого вида очень необычно, потому что я обнаружил его в месте, которое может быть наиболее интенсивно изученным районом тропических лесов в мире. Многочисленные экспедиции собирали здесь тысячи экземпляров на протяжении ХХ века, но ни разу не наткнулись на этого опоссума. Поразительно, что ему так долго удавалось оставаться незамеченным», – Грег Адлер.

При параллельном морфологическом сравнении Marmosa adleri нельзя спутать с родственным ему таксоном, мышиным опоссумом Альстона (Marmosa alstoni), пишут исследователи. Мышиный опоссум Адлера — один их самых маленьких представителей в своем подроде Micoureus. Его средний вес составляет всего 58 грамм, тогда как его «кузен» опоссум Альстона весит около 137 грамм.

При этом, Marmosa adleri имеет более длинный хвост, чем у Marmosa alstoni. Длина его хвоста составляет 161% от длины головы и тела. У хвоста короткое пушистое основание, а чешуйчатая часть почти полностью темная, тогда как у Marmosa alstoni длинное основание хвоста с пушистым мехом и более 50% голой части хвоста белого цвета.

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Victor Acosta Marmosa alstoni намного крупнее своего новооткрытого кузена

Выяснилось, что мышиный опоссум Адлера распространен по всей Панаме от границы с Колумбией до границы с Коста-Рикой. Эти животные предпочитают обитать на высоте около 1500 метров. 

«Я очень польщен, что в честь меня назван новый вид. Это своего рода награда за десятилетия упорного труда в трудных условиях отдаленных тропических лесов», — сказал Адлер. 

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