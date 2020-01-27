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Природа

В Осло нет снега в январе. Впервые за всю историю

27 января 2020
Осло
Фото: dconvertini/flickr.com
В Норвегии стоит необычайно теплая зима.

В столице Норвегии на протяжении всего января ни разу не выпал снег, стояла плюсовая температура. Последний раз подобное происходило в январе 1990 года, но тогда снег все же выпал 26-го числа, поэтому нынешний месяц стал рекордно-бесснежным за всю историю наблюдений (в Норвегии она насчитывает 83 года).

Метеоролог Кристиан Гислефосс отмечает, что нынешний январь станет рекордно теплым для более чем 100 мест в Норвегии.

«Здесь должно быть 25 сантиметров снега, но ничего нет. Вероятно, нет необходимости убирать газонокосилку», – Кристиан Гислефосс.

Как сообщает NRK, в Осло средняя температура в январе составляет 2,9 градуса что на 7,2 градуса выше нормы. Такие же отклонения зафиксированы в Тромсё, Тронхейме, Бергене и других городах. Кроме того, был установлен новый температурный рекорд для зимних месяцев в Норвегии. В коммуне Сунндал в центральной Норвегии 2 января воздух прогрелся до 19 градусов по Цельсию.

«Это показывает, что климатические изменения уже здесь. Для жизни растений это может иметь серьезные последствия. Цветы начинают прорастать, но рискуют погибнуть в холодную погоду. Почва также меняется – сейчас у нас больше оползней, чем снегопадов», – говорит Гислефосс.

Метеоролог и климатолог Мария Санд отмечает, что в 80-х годах в Норвегии было несколько мягких зим, однако в целом за последние 60 лет зимняя температура по всей стране выросла на два градуса. По ее словам, ранняя весна может иметь негативные последствия для дикой природы.

«Например, когда в результате дождя на снегу образуется корка льда, у оленей возникают проблемы с поиском пищи. Пробуждение насекомых может повлечь за собой пробуждение цветов. Ранняя весна может запутать взаимодействия между видами», – говорит Санд.