В Осло нет снега в январе. Впервые за всю историю

В столице Норвегии на протяжении всего января ни разу не выпал снег, стояла плюсовая температура. Последний раз подобное происходило в январе 1990 года, но тогда снег все же выпал 26-го числа, поэтому нынешний месяц стал рекордно-бесснежным за всю историю наблюдений (в Норвегии она насчитывает 83 года).

Метеоролог Кристиан Гислефосс отмечает, что нынешний январь станет рекордно теплым для более чем 100 мест в Норвегии.