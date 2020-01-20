В озере Уорден поймали рыб-гигантов

Средняя длина белого амура (Ctenopharyngodon idella) — 1 метр, масса — 25 кг. В редких случаях встречаются особи длиной до 1,5 метра при массе 45 кг. Эта лучеперая рыба семейства карповые происходит из бассейна реки Амур, но была интродуцирована по всему миру.

Голубой сом (Ictalurus furcatus) — крупнейший вид североамериканского сома. Максимальная известная длина — 1,65 метра, масса — 68 кг. Первоначально обитая в бассейне реки Миссисипи, он широко распространился по США, став в некоторых регионах нежелательным инвазивным видом. Голубой сом способен переносить различные климатические условия и нетребователен в пище — в результате он вытеснил многие виды рыб из их родной среды.

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