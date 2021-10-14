В пандемию на дорогах стало гибнуть меньше лягушек

Министерство транспорта штата Мэн предоставило данные по столкновениям с более крупными видами животных, и динамика оказалась та же. И наконец аналогичные исследования по всему миру позволили составить общую картину, характерную для любой части планеты: чем меньше на дорогах машин — тем меньше они вредят представителям фауны.

Однако есть и исключение из этого правила: уровень гибели саламандр на дорогах не изменился. Исследователи полагают, что может быть связано с осадками: данный тип амфибий вообще более осторожен, и путешествует только в сухую погоду, тогда как лягушки более активны под дождем, когда условия вождения не слишком благоприятны, и водителю трудно рассмотреть даже более крупное животное.

Эколог Грег Леклер называет проект «Большая ночь штата Мэн» очень важным: его участники не только помогают мониторить статус популяций земноводных — они даже переводят тех через дорогу. Сам Лектер говорит: «Я убираю лягушек и саламандр с дорог с детства. Надеюсь, эта работа поможет залечить экологические раны, которые человек наносит природе».

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