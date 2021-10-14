В пандемию на дорогах стало гибнуть меньше лягушек

Во время весенних миграций, связанных с брачным сезоном, лягушки часто выскакивают на автомагистрали, где водителям их заметить сложно. Машины убивают и других земноводных, в том числе саламандр. Когда в первые месяцы пандемии уровень трафика резко упал, Грег Леклер из Университета Мэна решил узнать, как это отразится на численности амфибий.
За основу исследования были взяты данные, накопленные в рамках экологического проекта «Большая ночь в штате Мэн: мониторинг миграции земноводных». Ежегодно с 15 марта по 15 мая биологи при помощи добровольцев собирают информацию на разных участках штата Мэн. Сравнив статистику 2020 года с цифрами 2018, 2019 и 2021 годов, Лектер и его коллеги обнаружили, что весной 2020 года в штате Мэн от столкновений с машинами погибло на 50% меньше лягушек.
Министерство транспорта штата Мэн предоставило данные по столкновениям с более крупными видами животных, и динамика оказалась та же. И наконец аналогичные исследования по всему миру позволили составить общую картину, характерную для любой части планеты: чем меньше на дорогах машин — тем меньше они вредят представителям фауны.
Однако есть и исключение из этого правила: уровень гибели саламандр на дорогах не изменился. Исследователи полагают, что может быть связано с осадками: данный тип амфибий вообще более осторожен, и путешествует только в сухую погоду, тогда как лягушки более активны под дождем, когда условия вождения не слишком благоприятны, и водителю трудно рассмотреть даже более крупное животное.
Эколог Грег Леклер называет проект «Большая ночь штата Мэн» очень важным: его участники не только помогают мониторить статус популяций земноводных — они даже переводят тех через дорогу. Сам Лектер говорит: «Я убираю лягушек и саламандр с дорог с детства. Надеюсь, эта работа поможет залечить экологические раны, которые человек наносит природе».
Узнайте, как волки помогают уменьшить количество ДТП.