В Перу нашли новый вид лягушек, живущих вдали от водоемов

Новый вид лягушек был обнаружен на восточном склоне Андских гор в центре Перу. Здесь на высоте более 3,5 км еще есть лесные участки, покрывающие каменистую почву и луга. По этим лугам разбросаны камни, окруженные мхом и лишайником, а между них прячутся маленькие коричневато-серые лягушки с короткими конечностями и крепкими телами.
Земноводное, получившее название Phrynopus remotum, живет вдали от водоемов, поэтому начинает свою жизнь сразу как лягушка, вылупляясь из яиц-икринок и минуя стадию головастика. Эти уникальные лягушки могли жить под этими камнями веками, но до сих пор были неизвестны науке.
Перуанские исследователи Герман Чавес и Луис Альберто Гарсия Аячи проводили полевые работы, когда натолкнулись на каких-то лягушек. На первый взгляд, они не выделялись ничем особым и были похожи на других созданий, которые живут на больших высотах, где температура и уровень кислорода ниже.
Однако присмотревшись к ним, ученым стало понятно, что это — совершенно новый вид: у них не было перепонок, чтобы карабкаться по деревьям, не было тонких туловищ и больших глаз. Живя во мхах и под камнями, они не нуждались в этих специфических генетических адаптациях.
За описание нового вида взялся биолог из Международного университета Флориды Алессандро Катенацци, который большую часть своей исследовательской деятельности посвятил именно поиску лягушек и обнаружил 33 новых вида.
В лаборатории Катенацци извлек и упорядочил ДНК рассматриваемой лягушки и подтвердил, что это фактически совершенно уникальный и новый вид. Затем он построил эволюционное дерево, охватывающее сотни тысяч или миллионы лет, обнаружив, что новый вид тесно связан с другими видами этого же рода, Phrynopus.
Катенацци отмечает, что, несмотря на то, что Р. Remotum обитает в отдаленном районе, это не гарантирует, что туда рано или поздно проникнет человек, построив дорогу и начав использовать земли для сельского хозяйства.
Посмотрите, как заболевшей горилле в Африке сделали КТ-сканирование.