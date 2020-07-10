В Перу нашли новый вид лягушек, живущих вдали от водоемов

Новый вид лягушек был обнаружен на восточном склоне Андских гор в центре Перу. Здесь на высоте более 3,5 км еще есть лесные участки, покрывающие каменистую почву и луга. По этим лугам разбросаны камни, окруженные мхом и лишайником, а между них прячутся маленькие коричневато-серые лягушки с короткими конечностями и крепкими телами.

Земноводное, получившее название Phrynopus remotum, живет вдали от водоемов, поэтому начинает свою жизнь сразу как лягушка, вылупляясь из яиц-икринок и минуя стадию головастика. Эти уникальные лягушки могли жить под этими камнями веками, но до сих пор были неизвестны науке.

Перуанские исследователи Герман Чавес и Луис Альберто Гарсия Аячи проводили полевые работы, когда натолкнулись на каких-то лягушек. На первый взгляд, они не выделялись ничем особым и были похожи на других созданий, которые живут на больших высотах, где температура и уровень кислорода ниже.