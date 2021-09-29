В Перу обнаружили новый вид ящериц

Международная группа ученых из Перу, Аргентины, Чили и Боливии обнаружила в перуанских Андах новый вид ящериц. Пресмыкающееся относится к роду лиолемусы (Liolaemus), который включает более 280 видов. Все они являются эндемиками Южной Америки.

Открытие совершено на территории природного резервата «Котауаси» в регионе Арекипа. Новый вид получил имя Liolaemus warjantay. Он встречается только в этой части Перу и только на высоте более 4500 метров над уровнем моря.