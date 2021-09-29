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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

В Перу обнаружили новый вид ящериц

Анастасия Баринова
29 сентября 2021
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Фото: SERNANP/Twitter
Рептилия обитает на высоте 4500 метров.

Международная группа ученых из Перу, Аргентины, Чили и Боливии обнаружила в перуанских Андах новый вид ящериц. Пресмыкающееся относится к роду лиолемусы (Liolaemus), который включает более 280 видов. Все они являются эндемиками Южной Америки.

Открытие совершено на территории природного резервата «Котауаси» в регионе Арекипа. Новый вид получил имя Liolaemus warjantay. Он встречается только в этой части Перу и только на высоте более 4500 метров над уровнем моря.

Голова у этой ящерицы темно-серая, при этом у самок — желтые веки. От других представителей своего рода L.warjantay отличается наличием тройных чешуек на подошвах ног и отсутствием бедренных пор у основания хвоста.

Размер ящерицы не сообщается. Рептилии из семейства Liolaemidae по этому параметру довольно разнообразны: от 45 до 100 миллиметров, от 3 до 200 граммов. Зато все они умеют отлично адаптироваться к самым разным условиям окружающей среды. Только недавно перуанские исследователи нашли на высоте 5400 метров еще одну новую ящерицу, и этот вид был назван Liolaemus tacnae.

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Выживать в таких условиях тяжело даже млекопитающим, но хладнокровные ящерицы сталкиваются с дополнительными трудностями, связанными с регулированием температуры тела. До сих пор рекорд для рептилий принадлежал ящерице Phrynocephalus erythrurus, обнаруженной на Тибетском плато на высоте 5300 метров.

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