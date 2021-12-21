В Подмосковье появились «снежные блохи». Кто это такие?

Известно более 8 тысяч видов коллембол! Все они предпочитают влажные места – это может быть почва, мох и другие укрытия. Характерным признаком большинства видов является способность совершать прыжки с помощью прыгательной вилки (фурки), поэтому они и заслужили сравнение с блохами. Помимо снежных, встречаются «земляные» или «водяные блохи».

Представители вида Hypogastrura nivicola хорошо заметны на снегу благодаря своей темной окраске. Их ДНК содержит уникальный белок, который позволяет им существовать в условиях минусовых температур: он богат глицином и выполняет функцию «антифриза», позволяя этим членистоногим не замерзать.

H.nivicola многочисленны, живут массовыми скоплениями и всегда присутствуют рядом с человеком, но заметить их сложно. На поверхность снега они выходят при определенных условиях: например, когда во время оттепели тающая вода заливает землю.