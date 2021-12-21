В Подмосковье появились «снежные блохи». Кто это такие?

Зима приносит с собой не только заморозки, снегопады и метели. Один из ее признаков довольно необычен: это крохотные животные, которые копошатся в снегу и хорошо заметны на его белом фоне. Их уже заметили в районе подмосковного Солнечногорска.
Существа, похожие на насекомых, получили прозвище «снежные блохи», но к блохам они отношения не имеют (да и к насекомым их отнести нельзя): это коллемболы, или ногохвостки. Сейчас их относят к отдельному классу мелких членистоногих.
Известно более 8 тысяч видов коллембол! Все они предпочитают влажные места – это может быть почва, мох и другие укрытия. Характерным признаком большинства видов является способность совершать прыжки с помощью прыгательной вилки (фурки), поэтому они и заслужили сравнение с блохами. Помимо снежных, встречаются «земляные» или «водяные блохи».
Представители вида Hypogastrura nivicola хорошо заметны на снегу благодаря своей темной окраске. Их ДНК содержит уникальный белок, который позволяет им существовать в условиях минусовых температур: он богат глицином и выполняет функцию «антифриза», позволяя этим членистоногим не замерзать.
H.nivicola многочисленны, живут массовыми скоплениями и всегда присутствуют рядом с человеком, но заметить их сложно. На поверхность снега они выходят при определенных условиях: например, когда во время оттепели тающая вода заливает землю.
Никакой опасности для человека или животных они не представляют. Посмотрите на коллемболу с самой необычной внешностью.