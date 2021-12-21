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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

В Подмосковье появились «снежные блохи». Кто это такие?

Анастасия Баринова
21 декабря 2021
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Фото: Don Henise/Flickr
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Фото: Charles de Mille-Isles/Flickr
Ногохвостка Hypogastrura nivicola во время оттепелей вылезает на поверхность снега.

Зима приносит с собой не только заморозки, снегопады и метели. Один из ее признаков довольно необычен: это крохотные животные, которые копошатся в снегу и хорошо заметны на его белом фоне. Их уже заметили в районе подмосковного Солнечногорска.

Существа, похожие на насекомых, получили прозвище «снежные блохи», но к блохам они отношения не имеют (да и к насекомым их отнести нельзя): это коллемболы, или ногохвостки. Сейчас их относят к отдельному классу мелких членистоногих. 

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Katja Schulz/Flickr

Известно более 8 тысяч видов коллембол! Все они предпочитают влажные места – это может быть почва, мох и другие укрытия. Характерным признаком большинства видов является способность совершать прыжки с помощью прыгательной вилки (фурки), поэтому они и заслужили сравнение с блохами. Помимо снежных, встречаются «земляные» или «водяные блохи».

Представители вида Hypogastrura nivicola хорошо заметны на снегу благодаря своей темной окраске. Их ДНК содержит уникальный белок, который позволяет им существовать в условиях минусовых температур: он богат глицином и выполняет функцию «антифриза», позволяя этим членистоногим не замерзать.

H.nivicola многочисленны, живут массовыми скоплениями и всегда присутствуют рядом с человеком, но заметить их сложно. На поверхность снега они выходят при определенных условиях: например, когда во время оттепели тающая вода заливает землю.

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Никакой опасности для человека или животных они не представляют. Посмотрите на коллемболу с самой необычной внешностью.

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