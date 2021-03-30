В поисках Немо: новый вид паука-павлина назвали в честь героя мультфильма Pixar

Холлидей разместила фотографии пауков на странице сообщества Australian Jumping Spiders в Facebook. Снимки привлекли внимание известного энтомолога и арахнолога Джозефа Шуберта, который в прошлом году представил миру семь новых видов пауков-павлинов. В их числе был и Maratus constellatus, который своей окраской напоминает картину Винсента ван Гога «Звездная ночь».

23-летний ученый связался с Холлидей, и она прислала ему пауков.

«Я получил образцы, а затем сделал целую кучу их фотографий, пока они были живы, и задокументировал демонстрацию ухаживания самца. После их смерти я сохранил их в этаноле и принес в лабораторию, где изучил особенности, которые отличали их от других пауков», — говорит Шуберт.