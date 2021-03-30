В поисках Немо: новый вид паука-павлина назвали в честь героя мультфильма Pixar

Новый вид пауков-скакунов из рода Maratus, которых также часто называют пауками-павлинами, обнаружила гражданский ученый из Южной Австралии Шерил Холлидей.
По ее словам, этот вид довольно широко распространен, и она лично видела около 40 особей в трех разных местах. Холлидей вручную собрала пять экземпляров членистоногих (четыре самца и одну самку) в Маунт-Макинтайр и Нангварри (Южная Австралия) в ноябре 2020 года.
Шерил не смогла идентифицировать находку и отнести ее к какому-либо известному виду.
Холлидей разместила фотографии пауков на странице сообщества Australian Jumping Spiders в Facebook. Снимки привлекли внимание известного энтомолога и арахнолога Джозефа Шуберта, который в прошлом году представил миру семь новых видов пауков-павлинов. В их числе был и Maratus constellatus, который своей окраской напоминает картину Винсента ван Гога «Звездная ночь».
23-летний ученый связался с Холлидей, и она прислала ему пауков.
«Я получил образцы, а затем сделал целую кучу их фотографий, пока они были живы, и задокументировал демонстрацию ухаживания самца. После их смерти я сохранил их в этаноле и принес в лабораторию, где изучил особенности, которые отличали их от других пауков», — говорит Шуберт.
Объединив результаты своих исследований, ученый опубликовал работу в журнале Evolutionary Systematics. Новый вид получил название Maratus nemo в честь персонажа мультфильма студии Pixar.
Maratus nemo представляет собой крошечного паука длиной чуть более 4 мм. Это уже 92-й представитель пауков-павлинов, хотя еще 10 лет назад науке было известно только о 15 представителях рода Maratus.
Шуберту принадлежат описания 13 видов пауков-павлинов и пяти видов их кузенов из рода Jotus.
«Я думаю, что пауки-павлины привлекли внимание публики только потому, что они действительно очень милы для пауков — у них огромные обращенные вперед глаза, и вы можете относиться к ним с гораздо большей симпатией, чем, например, к паукам-охотникам», — говорит Шуберт.
Maratus широко известны своими яркими брачными танцами. Для привлечения самок самцы вибрируют брюшком, разворачивают боковые щитки-пластинки брюшка, приподнимают ноги и брюшко кверху и танцуют слева направо. Однако при отсутствии у самки интереса она может поймать и съесть ухажера.