В поисках Немо: рыбы-клоуны находятся в опасности

Однако для рыб-клоунов (лат. Amphiprioninae) положение оказалась плачевным: численность популяции стремительно сокращается. В отличие от ряда других животных, адаптироваться к переменам они не смогли.

Эти выводы сделала международная группа ученых, наблюдавшая за крупнейшей популяцией рыб-клоунов, обитающей возле острова Кимде в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Здесь количество актиний или морских анемонов (лат. Actiniaria) — отряда морских стрекающих из класса коралловых полипов — сократилось на 50%, а жизнь рыб-клоунов напрямую зависит от них. Репродуктивная система этих рыб очень сложная, и они откладывают яйца только на поверхность анемонов.