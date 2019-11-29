Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

В поисках Немо: рыбы-клоуны находятся в опасности

Анастасия Баринова
29 ноября 2019
anemone-fish-1496889_1280.jpg
Фото: congerdesign/Pixabay
clownfish-3030148_1280.jpg
Фото: Robert fridzema/Pixabay
Яркая и красивая рыба вскоре может исчезнуть с лица Земли.

Среди последствий изменений климата — увеличение температуры Мирового океана. В группе риска оказались многие его обитатели, в том числе кораллы. Изучая текущую ситуацию, ученые не выявили четких тенденций: некоторые коралловые рифы действительно погибают, тогда как другие вместе со своими обитателями сумели адаптироваться к новым условиям.

/upload/iblock/fe4/fe4b24c11c3ccaf05f2b08de54f81062.jpg
Читайте такжеКораллы научились приспосабливаться к горячей воде

Однако для рыб-клоунов (лат. Amphiprioninae) положение оказалась плачевным: численность популяции стремительно сокращается. В отличие от ряда других животных, адаптироваться к переменам они не смогли.

Эти выводы сделала международная группа ученых, наблюдавшая за крупнейшей популяцией рыб-клоунов, обитающей возле острова Кимде в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Здесь количество актиний или морских анемонов (лат. Actiniaria) — отряда морских стрекающих из класса коралловых полипов — сократилось на 50%, а жизнь рыб-клоунов напрямую зависит от них. Репродуктивная система этих рыб очень сложная, и они откладывают яйца только на поверхность анемонов.

Между тем этим кораллам «не нравится» более высокая температура воды, и они умирают, а рыбы-клоуны лишаются естественной среды обитания. По результатам многолетних наблюдений ученые зафиксировали стабильную деградацию коралловых рифов в этой акватории, и вслед за ними на свет появляется все меньше ярких рыбок.

Еще одной важной причиной этого является загрязнение водных ресурсов. В результате него рыбы-клоуны теряют способность к размножению. Сейчас большинство их видов не относится к вымирающим или исчезающим, но с учетом текущих тенденций этот статус, возможно, вскоре придется пересматривать.

Узнайте о репродуктивной системе рыб-клоунов.