В поисках Немо: рыбы-клоуны находятся в опасности

Среди последствий изменений климата — увеличение температуры Мирового океана. В группе риска оказались многие его обитатели, в том числе кораллы. Изучая текущую ситуацию, ученые не выявили четких тенденций: некоторые коралловые рифы действительно погибают, тогда как другие вместе со своими обитателями сумели адаптироваться к новым условиям.
Однако для рыб-клоунов (лат. Amphiprioninae) положение оказалась плачевным: численность популяции стремительно сокращается. В отличие от ряда других животных, адаптироваться к переменам они не смогли.
Эти выводы сделала международная группа ученых, наблюдавшая за крупнейшей популяцией рыб-клоунов, обитающей возле острова Кимде в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Здесь количество актиний или морских анемонов (лат. Actiniaria) — отряда морских стрекающих из класса коралловых полипов — сократилось на 50%, а жизнь рыб-клоунов напрямую зависит от них. Репродуктивная система этих рыб очень сложная, и они откладывают яйца только на поверхность анемонов.
Между тем этим кораллам «не нравится» более высокая температура воды, и они умирают, а рыбы-клоуны лишаются естественной среды обитания. По результатам многолетних наблюдений ученые зафиксировали стабильную деградацию коралловых рифов в этой акватории, и вслед за ними на свет появляется все меньше ярких рыбок.
Еще одной важной причиной этого является загрязнение водных ресурсов. В результате него рыбы-клоуны теряют способность к размножению. Сейчас большинство их видов не относится к вымирающим или исчезающим, но с учетом текущих тенденций этот статус, возможно, вскоре придется пересматривать.
Узнайте о репродуктивной системе рыб-клоунов.