В Приморье появится новый природный парк
Новый природный парк «Южно-Приморский» площадью 20 тысяч гектаров появится в 2021 году на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов Приморского края.
«Природный парк создается на землях лесного фонда и иных землях. Для этого не требуется изъятие ни земельных участков, используемых для общегосударственных нужд, ни участков у пользователей, владельцев и собственников», — сообщили в пресс-службе правительства края.
Планируется, что в состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) войдут знаменитые природные достопримечательности края: гора Ливадийская, хребет Лозовый, Смольные водопады и Екатериновские пещеры.
В границах парка планируется выделить пять зон: зоны заповедного и заказного режимов, зоны познавательного туризма, интенсивного рекреационного пользования и зоны историко-культурного наследия.
На территории будущего природного парка произрастает 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, встречается около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезающих, обитает около 30 видов млекопитающих, включая занесенных в Красную книгу РФ, в том числе амурский тигр.