В Приморье появится новый природный парк

Новый природный парк «Южно-Приморский» площадью 20 тысяч гектаров появится в 2021 году на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов Приморского края.

«Природный парк создается на землях лесного фонда и иных землях. Для этого не требуется изъятие ни земельных участков, используемых для общегосударственных нужд, ни участков у пользователей, владельцев и собственников», — сообщили в пресс-службе правительства края.

Планируется, что в состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) войдут знаменитые природные достопримечательности края: гора Ливадийская, хребет Лозовый, Смольные водопады и Екатериновские пещеры.

В границах парка планируется выделить пять зон: зоны заповедного и заказного режимов, зоны познавательного туризма, интенсивного рекреационного пользования и зоны историко-культурного наследия.