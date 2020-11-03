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Природа

В Приморье появится новый природный парк

Интерфакс
03 ноября 2020
Гора Ливадийская в Приморье
Гора Ливадийская
Фото: Wikimedia Commons
Его открытие запланировано на 2021 год.

Новый природный парк «Южно-Приморский» площадью 20 тысяч гектаров появится в 2021 году на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов Приморского края.

«Природный парк создается на землях лесного фонда и иных землях. Для этого не требуется изъятие ни земельных участков, используемых для общегосударственных нужд, ни участков у пользователей, владельцев и собственников», — сообщили в пресс-службе правительства края.

Планируется, что в состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) войдут знаменитые природные достопримечательности края: гора Ливадийская, хребет Лозовый, Смольные водопады и Екатериновские пещеры.

В границах парка планируется выделить пять зон: зоны заповедного и заказного режимов, зоны познавательного туризма, интенсивного рекреационного пользования и зоны историко-культурного наследия.

«При планировании природного парка мы постарались в наименьшей степени ограничить возможности населения в плане природопользования на этой территории. Так, зона заповедного режима, где запрещается любая рекреационная и хозяйственная деятельность, составляет всего около 8% площади будущей ООПТ. В зоне заказного режима, которая составит около четверти площади парка, ограничивается хозяйственная и регламентируется рекреационная деятельность», — правительство Приморья.

На территории будущего природного парка произрастает 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, встречается около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезающих, обитает около 30 видов млекопитающих, включая занесенных в Красную книгу РФ, в том числе амурский тигр.

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