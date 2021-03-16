В природе впервые обнаружили смертельный грибок, вызывающий вспышки болезней в больницах

Исследователи обнаружили дрожжевые грибки Candida auris на Андаманских островах в Индийском океане. Это первый раз, когда грибок был выделен в окружающей среде. Открытие предполагает, что C. auris обитал в природе до того, как был идентифицирован как патоген для человека.

По словам Кристины Куомо, которая изучает эволюцию грибковых патогенов в Институте Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, было настоящей загадкой, откуда взялся C. auris, когда он начал появляться у пациентов в клиниках.

C. auris возник как патоген для человека на трех континентах в начале 2010-х годов. С тех пор распространение грибка назвали угрозой общественному здоровью за их способность вызывать опасные, иногда смертельные инфекции (воспаление легких, инфекции ран и крови), устойчивые ко многим противогрибковым препаратам.

C. auris распространяется между пациентами — обычно уже тяжелобольными — в больницах и других медицинских учреждениях, вызывая инфекции кровотока, кишечника или других органов. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 19 января в США было зарегистрировано более 1600 случаев заражения грибком. Диагностировать инфекцию C. auris можно только с помощью лабораторного теста.