В природе впервые обнаружили смертельный грибок, вызывающий вспышки болезней в больницах
Исследователи обнаружили дрожжевые грибки Candida auris на Андаманских островах в Индийском океане. Это первый раз, когда грибок был выделен в окружающей среде. Открытие предполагает, что C. auris обитал в природе до того, как был идентифицирован как патоген для человека.
По словам Кристины Куомо, которая изучает эволюцию грибковых патогенов в Институте Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, было настоящей загадкой, откуда взялся C. auris, когда он начал появляться у пациентов в клиниках.
C. auris возник как патоген для человека на трех континентах в начале 2010-х годов. С тех пор распространение грибка назвали угрозой общественному здоровью за их способность вызывать опасные, иногда смертельные инфекции (воспаление легких, инфекции ран и крови), устойчивые ко многим противогрибковым препаратам.
C. auris распространяется между пациентами — обычно уже тяжелобольными — в больницах и других медицинских учреждениях, вызывая инфекции кровотока, кишечника или других органов. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 19 января в США было зарегистрировано более 1600 случаев заражения грибком. Диагностировать инфекцию C. auris можно только с помощью лабораторного теста.
Тот факт, что C. auris может процветать внутри человеческого тела, необычен. Большинство грибков не могут расти в такой жаркой среде с температурой 37 °C. Это породило гипотезу о том, что C. auris приобрел способность заражать людей после того, как привык к более высоким температурам окружающей среды в результате изменения климата.
Поэтому ученые взялись за поиски грибка в заболоченных местах, которые очень чувствительны к воздействию потепления. Отдаленные Андаманские острова с прибрежными водно-болотными угодьями, болотами и пляжами отвечают всем этим требованиям.
Анурадха Чоудхари, медик-миколог из Университета Дели, и его коллеги изучили образцы почвы и морской воды из восьми мест на островах. Они нашли грибок в двух местах на прибрежных водно-болотных угодьях и на пляже. Изоляты с пляжа были устойчивы к противогрибковым препаратам и генетически похожи друг на друга, что свидетельствует об их родстве. На данный момент неясно, появились ли они на пляже по вине человека или другим образом.
Но два изолята из прибрежных водно-болотных угодий, нетронутых человеком, генетически отличались друг от друга и от пляжных особей. Исследователи сообщают, что один из двух изолятов, добытых с водно-болотных угодий, все еще был чувствителен к противогрибковым препаратам. Это позволило предположить что C. auris развил лекарственную устойчивость после того, как адаптировался к обитанию «среди людей». И хотя все найденные изоляты продолжали расти при 37 °C, чувствительный к лекарствам изолят рос медленнее остальных.
По словам Куомо, новое исследование должно побудить к более широкому отбору образцов C. auris, чтобы понять, насколько он распространен в природе. Более подробная информация о происхождении C. auris может дать представление о его устойчивости к более высоким температурам и устойчивости к противогрибковым препаратам.