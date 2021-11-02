В растениях Атакамы нашли гены, позволяющие выживать в суровых условиях пустыни

Пустыня Атакама в Чили представляет собой суровое и враждебное место, известное как самая сухая пустыня на планете. Тем не менее и на этих пустошах каким-то образом выживают организмы, история которых насчитывает тысячи лет.

Выявление механизмов, стоящих за этими невероятными успехами, — это задача, которая сегодня стала более важной, чем когда-либо прежде, поскольку ответы на эти вопросы могут раскрыть секреты выращивания продуктов питания в мире, который с каждым годом становится все жарче и суше.

В новом исследовании ученые нашли некоторые из скрытых уловок, обнаружив генетические основы ряда адаптаций, которые позволяют растительной жизни процветать даже в экстремальных условиях пустыни Атакама.