В развлекательном парке Seaworld умерла самая молодая косатка
Шестилетняя самка косатки по имени Амайя 19 августа умерла в водном парке Сан-Диего. Накануне ей нездоровилось, и ветеринары приступили к лечению, но уже на следующий день она скончалась. Причина смерти неизвестна – результаты вскрытия ожидаются в течение ближайших недель.
Имя «Амайя» в переводе с японского означает «ночной дождь». Это самая молодая косатка из числа обитателей парка. Там же до сих пор живут ее мать Калия и отец Улисес. В дикой природе продолжительность жизни косаток составляет 50-80 лет, тогда как в неволе они живут лишь до 30-40 лет.
SeaWorld – один из крупнейших водных парков США, имеющий несколько филиалов по всей стране и за рубежом. Здесь содержатся дельфины, морские львы, косатки и другие обитатели моря, которых дрессируют для участия в развлекательных шоу. Деятельность парка вызывает шквал критики со стороны экологов. Весомым аргументом к их позиции стало интервью бывшего дрессировщика, который убедительно доказал, что в парке страдают абсолютно все косатки: как пойманные на воле, так и появившиеся на свет в четырех стенах.
Жесткий режим тренировок доводит их до состояния сильнейшего стресса. Им приходится направлять свою энергию не на поиски добычи, как это задумано природой, а на странные и несвойственные занятия, и животные грустят или, напротив, начинают проявлять агрессию в отношении человека. Также животных нередко накачивают лекарствами или лишают пищи, чтобы добиться нужных результатов, и это вносит свой вклад в изменение их поведения и общее состояние здоровья.
Самым известным примером был 35-летний Тиликум, родившийся на свободе и пойманный в возрасте двух лет. За годы своей «работы» в SeaWorld Orlando он убил трех человек: двух дрессировщиков и туриста, пробравшегося в загон.
Ослабленные стрессом и живущие в стесненных условиях обитатели парка часто болеют, и в 60% случаев причиной их смерти является бактериальная инфекция. За последние 30 лет она унесла жизни 150 косаток и дельфинов.