В развлекательном парке Seaworld умерла самая молодая косатка

SeaWorld – один из крупнейших водных парков США, имеющий несколько филиалов по всей стране и за рубежом. Здесь содержатся дельфины, морские львы, косатки и другие обитатели моря, которых дрессируют для участия в развлекательных шоу. Деятельность парка вызывает шквал критики со стороны экологов. Весомым аргументом к их позиции стало интервью бывшего дрессировщика, который убедительно доказал, что в парке страдают абсолютно все косатки: как пойманные на воле, так и появившиеся на свет в четырех стенах.

Жесткий режим тренировок доводит их до состояния сильнейшего стресса. Им приходится направлять свою энергию не на поиски добычи, как это задумано природой, а на странные и несвойственные занятия, и животные грустят или, напротив, начинают проявлять агрессию в отношении человека. Также животных нередко накачивают лекарствами или лишают пищи, чтобы добиться нужных результатов, и это вносит свой вклад в изменение их поведения и общее состояние здоровья.