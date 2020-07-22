В результате разлома тектонических плит в Африке появится новый океан

Исследователи выяснили, что тектонические плиты удаляются друг от друга со скоростью до полутора сантиметров в год. О будущем распаде континента уже свидетельствует разлом длиной 56 километров, который образовался в 2005 году. О смещении тектонических плит еще много неизвестно, в том числе остается вопросом, что заставляет континент раскалываться.

По одной из версий, это происходит из-за огромного шлейфа перегретых горных пород, поднимающихся из мантии под Восточную Африку. «Мы пытаемся понять соломинку, которая ломает спину верблюда», — говорит соавтор исследования Синтия Эбингер, геофизик из Университета Тулейн в Новом Орлеане.

Эбингер провела многочисленные полевые исследования в регионе Афар, в Эфиопии. По ее словам, это место представляет собой «ад Данте». Дневные температуры здесь часто достигают +55 °C, а ночью температура не падает ниже +30 °C.

Эбингер считает, что нарастающее давление от восходящей магмы может спровоцировать взрывные события, наблюдаемые в регионе Афар. Она сравнила такой сценарий с переполнением воздушного шара и созданием такого большого напряжения на внешней поверхности, что не потребуется много усилий, чтобы снять давление и заставить шар взорваться.

Каждая граница плиты в районе Афар движется с разной скоростью, но объединенные силы этих разделяющихся плит создадут систему хребтов, где в конечном итоге образуется новый океан.

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