В РФ запустили сервис «Аврора». Он прогнозирует полярные сияния

Согласно сообщению пресс-службы Минобрнауки, «Аврора» была создана исследователями из Уфимского государственного авиационного технического университета под руководством доцента Андрея Воробьева совместными усилиями с Институтом физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН и Геофизическим центром РАН.

Пресс-служба организации называет сервис «веб-геоинформационной системой (веб-ГИС) прогноза полярных сияний, которая не имеет аналогов в мире».