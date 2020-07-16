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Природа

В РФ запустили сервис «Аврора». Он прогнозирует полярные сияния

Михаил Сысоев
16 июля 2020
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Северное сияние на Сенье, февраль 2018 года
Фото: Alina Garazhenko
В Минобрнауке называют сервис уникальным.

Согласно сообщению пресс-службы Минобрнауки, «Аврора» была создана исследователями из Уфимского государственного авиационного технического университета под руководством доцента Андрея Воробьева совместными усилиями с Институтом физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН и Геофизическим центром РАН.

Пресс-служба организации называет сервис «веб-геоинформационной системой (веб-ГИС) прогноза полярных сияний, которая не имеет аналогов в мире».

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aurora-forecast.ru Сервис «Аврора»

Исследователи воспользовались параметрами солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, которые они непрерывно получают со спутников ACE и DSCOVR, расположенных на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Благодаря этим и другим данным «Аврора» может создавать краткосрочные прогнозы интенсивности сияний в режиме реального времени.

В данный момент сервис находится в стадии открытого бета-тестирования, поэтому уже сейчас все желающие могут испытать его.

Взгляните на северное сияние Сатурна — уникальную съемку «Хаббла» и «Кассини».

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