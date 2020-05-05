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Природа

В России горят более 40 000 гектаров леса

Интерфакс
05 мая 2020
Лесные пожары
Основная часть пожаров приходится на Забайкальский край.

Пресс-служба Авиалесоохраны также отмечает, что за прошедшие сутки 4 мая в России было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14,07 тысячи гектаров.

Большая часть природных пожаров в России приходится на Забайкальский край: в регионе горит 39,203 гектаров. 1,75 тысячи гектаров горит в Хабаровском крае. Также леса горят в Амурской области, Красноярском крае, Еврейской автономной области, Бурятии, Иркутской области, Свердловской области и республике Алтай.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что риски возникновения лесных пожаров в России значительно выросли. Этому поспособствовала бесснежная теплая зима. На значительной территории почва не промерзла и весной осталась без влаги.

Такое обезвоживание почвы приводит к тому, что корни кустарников и деревьев питаются мало, поэтому растения более сухие и легко могут загореться.

Метеоролог добавил, что необходимо различать риски пожарной опасности и возникшие пожары. Риски связаны с природными факторами, а сами пожары в 99% случаев возникают по вине человека.

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