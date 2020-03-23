В России грядут теплые весна и лето
По словам Вильфанда, в апреле в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах температуры ожидаются выше нормы. На европейской части страны в целом температурный фон ожидается около и чуть выше нормы.
В мае температура выше нормы прогнозируется в Московском регионе и западных регионах Центрального федерального округа, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии. На остальной части страны фон около и выше нормы.
В июне температура в среднем по стране около и чуть выше нормы, за исключением востока Северного Кавказа и севера Сибири, где фон будет выше нормы, и Дальнего Востока, где фон ожидается около и ниже нормы. Дефицит осадков прогнозируется на западе европейской части России, избыток — на Урале и на севере Сибири (малооблачная погода и незаходящее солнце на Севере приведут к существенному росту пожарной опасности).
В июле температура практически повсеместно около нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири около и ниже нормы. Избыток осадков прогнозируется в густонаселенных районах юга Западной Сибири, также много осадков в Приморье и Хабаровском крае.
Август на европейской территории страны ожидается комфортным, сказал Вильфанд. По его словам, он будет и теплым, и не очень дождливым. Кроме того, дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.
Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что прогноз на вегетационный период носит вероятностный характер — его дают, в основном, для органов власти, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса страны. Данные будут уточняться каждый месяц.
Тем временем прошедшую зиму в Москве признали самой теплой за всю историю наблюдений.