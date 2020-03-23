В России грядут теплые весна и лето

В июне температура в среднем по стране около и чуть выше нормы, за исключением востока Северного Кавказа и севера Сибири, где фон будет выше нормы, и Дальнего Востока, где фон ожидается около и ниже нормы. Дефицит осадков прогнозируется на западе европейской части России, избыток — на Урале и на севере Сибири (малооблачная погода и незаходящее солнце на Севере приведут к существенному росту пожарной опасности).

В июле температура практически повсеместно около нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири около и ниже нормы. Избыток осадков прогнозируется в густонаселенных районах юга Западной Сибири, также много осадков в Приморье и Хабаровском крае.

Август на европейской территории страны ожидается комфортным, сказал Вильфанд. По его словам, он будет и теплым, и не очень дождливым. Кроме того, дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что прогноз на вегетационный период носит вероятностный характер — его дают, в основном, для органов власти, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса страны. Данные будут уточняться каждый месяц.

Тем временем прошедшую зиму в Москве признали самой теплой за всю историю наблюдений.