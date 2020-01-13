В России официально появилась новая порода собак

В декабре 2019 года на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации карельскую лайку признали официально. Одновременно были утвердждены стандарты породы.
Ее история началась в 1930-х годах: она появилась в результате скрещивания карельских и олонецких промысловых охотничьих собак с финскими шпицами. Первое название было «карело-финская лайка» – по названию Карело-Финской ССР, на территории которой эти собаки были наиболее распространены. Как самостоятельная порода карело-финская лайка, или карелка, сформировалась к концу 60-х годов, но в системе FCI она была стандартизирована как «финский шпиц».
В начале 90-х годов Российская Кинологическая Федерация обратила внимание на то, что в наименовании породы присутствует название другой страны. Кроме того, специалисты подчеркивают различия: «Наша лайка – порода охотничья, а шпиц – более декоративная собака. Карельская лайка имеет свою яркую специфику, которая отличает ее от других видов охотничьих лаек и дает большое превосходство этой породе».
Карелка потребляет около 300 г мяса в сутки, при этом отличается высокой физической активностью, выносливостью и темпераментом. Собака успешно охотится на любого зверя – от хорька до медведя. При этом она имеет достаточно компактные размеры (рост – до 50 см, вес – до 15 кг), что позволяет содержать ее в обычной городской квартире и перевозить на дальние расстояния. Ярко-рыжий окрас шерсти также добавляет собаке уникальности.
Теперь за карельской лайкой закреплено традиционное наименование, однако решение пока распространяется только на Россию: в системе FCI карелка остается «шпицем», а различия в их экстерьере приведены в Приложении № 1.
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