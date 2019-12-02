В России ожидается аномально теплый декабрь

О предстоящей погоде рассказал и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд уточнил, что теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.
По оценкам метеорологов, декабрь во всех регионах будет неустойчивым. Температура на востоке азиатской части страны будет близка к норме, как и на юге европейских территорий.
На юге России и на Северном Кавказе ожидается низкое количество осадков. Схожий прогноз применим к Ставрополью и Кубани, Центральному Черноземью, средней и нижней Волге и южному Уралу.
Избыток снега возможен в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Много осадков также выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и побережье Хабаровского края.