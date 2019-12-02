В России ожидается аномально теплый декабрь

Вильфанд уточнил, что теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.

По оценкам метеорологов, декабрь во всех регионах будет неустойчивым. Температура на востоке азиатской части страны будет близка к норме, как и на юге европейских территорий.