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Природа

В России ожидается аномально теплый декабрь

02 декабря 2019
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com
Температура выше нормы установится на 40% территории страны.

О предстоящей погоде рассказал и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы: это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», – Роман Вильфанд.
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Вильфанд уточнил, что теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.

По оценкам метеорологов, декабрь во всех регионах будет неустойчивым. Температура на востоке азиатской части страны будет близка к норме, как и на юге европейских территорий.

«Это не значит, что постоянно будет тепло: будут неоднородные периоды – как оттепель, так и сильные морозы. Температура будет меняться скачкообразно», – Роман Вильфанд.

На юге России и на Северном Кавказе ожидается низкое количество осадков. Схожий прогноз применим к Ставрополью и Кубани, Центральному Черноземью, средней и нижней Волге и южному Уралу.

Избыток снега возможен в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Много осадков также выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и побережье Хабаровского края.