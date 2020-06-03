В России появился новый гибрид клеща

О существовании гибридов стало известно в 2009 году. Ученые начали проводить детальные исследования их встречаемости в сравнении с «родителями» в динамике по годам, сравнительный анализ инфекций, которые они переносят человеку и животным, и генетического разнообразия. «Возможно, гибрид образовался за счет того, что оба вида клещей сосуществуют на одной территории (например, в Приморском крае). Однако надо отметить, что там гибридов очень мало, на Алтае тоже не так много, как у нас, в Новосибирской области. Вероятно, клещ Павловского занесся сюда с птицами. К тому же, в 1960-е и 1970-е рядом с Академгородком и на его территории проводились противоклещевые обработки. Может быть, тогда таежного клеща вывели, и пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского, а затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание», — предполагает Тикунова.

Для того, чтобы вывести потомство, самке таежного клеща нужно большое количество крови, поэтому для питания им необходимы крупные млекопитающие, такие как лось, олень или медведь — животные, как правило, не обитающие рядом с человеком. Клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми: для размножения самке этого вида достаточно прокормиться на еже, птице, белке или бурундуке, которые распространены в лесопарковых зонах. По словам исследовательницы, именно поэтому Ixodes pavlovskyi смог закрепиться в этой местности.

«Затем, встретившись на одной территории или, скорее всего, даже на одном животном, эти два вида дали гибрид. Очень важно, что он оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у этих клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами. Скорее всего, причина в том, что в какой-то из гибридизаций произошло очень удачное сочетание генов», — говорит Тикунова.

Гибрид может существовать и в условиях, которые подходят первому родительскому виду, и второму. Вероятно, он будет распространяться и в таежные зоны, потребуются дополнительные исследования в течение десятилетий, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. Таким образом, помимо вируса клещевого энцефалита, человек может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.