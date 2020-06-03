В России появился новый гибрид клеща

В Новосибирской области наибольшую угрозу для людей представляют таежный клещ (лат. Ixodes persulcatus) и близкородственный клещ Павловского (лат. Ixodes pavlovskyi). Они очень похожи внешне, оба имеют пики активности в мае — июне и предпочитают схожие места обитания: увлажненные лиственные и смешанные леса, долины лесных рек и ручьев.
В XX веке считалось, что в таежной и подтаежной зоне России (преимущественно в азиатской части) живет таежный клещ, который переносит вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии. В начале XXI века выяснилось, что в лесопарковых зонах на территориях, окружающих Новосибирск и Томск, очень много клеща Павловского. Эти города расположены на равнине, в то время как вид склонен проживать в предгорьях. Его регистрируют в Приморском крае, где не очень высокие горы, в горных долинах Алтая, на Салаирском Кряже. «То, что вид обитает в необычных для него условиях, было очень интересно для ученых. Используя секвенирование генома, мы стали изучать его более тщательно, поскольку при определении под микроскопом могут быть ошибки, и с удивлением обнаружили, что бОльшая часть из особей — это даже не таежный клещ и не клещ Павловского, а их межвидовой гибрид», — рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова.
О существовании гибридов стало известно в 2009 году. Ученые начали проводить детальные исследования их встречаемости в сравнении с «родителями» в динамике по годам, сравнительный анализ инфекций, которые они переносят человеку и животным, и генетического разнообразия. «Возможно, гибрид образовался за счет того, что оба вида клещей сосуществуют на одной территории (например, в Приморском крае). Однако надо отметить, что там гибридов очень мало, на Алтае тоже не так много, как у нас, в Новосибирской области. Вероятно, клещ Павловского занесся сюда с птицами. К тому же, в 1960-е и 1970-е рядом с Академгородком и на его территории проводились противоклещевые обработки. Может быть, тогда таежного клеща вывели, и пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского, а затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание», — предполагает Тикунова.
Для того, чтобы вывести потомство, самке таежного клеща нужно большое количество крови, поэтому для питания им необходимы крупные млекопитающие, такие как лось, олень или медведь — животные, как правило, не обитающие рядом с человеком. Клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми: для размножения самке этого вида достаточно прокормиться на еже, птице, белке или бурундуке, которые распространены в лесопарковых зонах. По словам исследовательницы, именно поэтому Ixodes pavlovskyi смог закрепиться в этой местности.
«Затем, встретившись на одной территории или, скорее всего, даже на одном животном, эти два вида дали гибрид. Очень важно, что он оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у этих клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами. Скорее всего, причина в том, что в какой-то из гибридизаций произошло очень удачное сочетание генов», — говорит Тикунова.
Гибрид может существовать и в условиях, которые подходят первому родительскому виду, и второму. Вероятно, он будет распространяться и в таежные зоны, потребуются дополнительные исследования в течение десятилетий, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. Таким образом, помимо вируса клещевого энцефалита, человек может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.