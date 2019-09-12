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Природа

В Арктике тает вечная мерзлота и появляются травяные «оазисы»

12 сентября 2019
Травяной оазис в Арктике
Фото: tsu.ru
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) впервые обнаружили в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа оазисы высокопродуктивных экосистем в местах активного таяния мерзлоты.

Ранее места с повышенной биологической продуктивностью растительности ученые находили лишь в высохших озерах – хасыреях.

«Вблизи поселка Сёяха мы обнаружили бугры с мелкими озерами между ними, покрытые буйной растительностью, с максимумами урожая трав выше, чем в хасыреях», – говорит старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко.

Вспышка жизни в тундре произошла из-за таяния подземного льда и последующего неравномерного проседания почвы.

По данным вуза, подземный лед был задет в тот момент, когда в этих местах копали карьеры для добычи песка. Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве минералы, которые содержались в глубоких слоях, что и обогатило почвы.

Далее нарушившийся при проседании покров из мха и лишайника и плодородность почвы привели к активному прорастанию семян злаков и разнотравья, которые по тундре разносят ветер и животные, – в оазисах появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ, ивы.

По мнению ученых, подобные точечные нарушения могут стимулировать не только расширение флоры, но и разнообразить фауну – не исключено, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.

Посмотрите, как стремительно зеленеет Арктика. 

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