В России вводится учет и идентификация домашних животных

На рассмотрение Госдумы вскоре поступит законопроект об обязательной идентификации домашних животных: все они должны быть промаркированы. Это может быть татуировка, бирка или чип — на выбор владельца.

Услуга должна предоставляться бесплатно. Учет будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы. Информация о маркированных домашних животных будет поступать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Регистрация животных поможет легче находить их в случае пропажи, а единая база данных облегчит работу ветеринарам. Предполагается, что ставить опознавательный знак будут на кошек, собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей, пчел, рыб и «иных водных животных», а также на домашнюю птицу, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконных актов до сих пор нет. В настоящее время ведется доработка документа, и инициатор законопроекта — Минсельхоз — обещает до конца 2019 года внести окончательный вариант на рассмотрение в Госдуму.