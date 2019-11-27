В России вводится учет и идентификация домашних животных

На рассмотрение Госдумы вскоре поступит законопроект об обязательной идентификации домашних животных: все они должны быть промаркированы. Это может быть татуировка, бирка или чип — на выбор владельца.
Услуга должна предоставляться бесплатно. Учет будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы. Информация о маркированных домашних животных будет поступать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.
Регистрация животных поможет легче находить их в случае пропажи, а единая база данных облегчит работу ветеринарам. Предполагается, что ставить опознавательный знак будут на кошек, собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей, пчел, рыб и «иных водных животных», а также на домашнюю птицу, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.
Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконных актов до сих пор нет. В настоящее время ведется доработка документа, и инициатор законопроекта — Минсельхоз — обещает до конца 2019 года внести окончательный вариант на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас перечень объединяет и живущих в квартирах домашних питомцев, и сельскохозяйственных животных. К последним, вероятно, относятся упомянутые в документе рыбы ценных сортов, которых выращивают на фермах: вряд ли можно промаркировать каждого аквариумного данио, гуппи или барбуса. «Домашняя птица» подразумевает кур, но не попугаев или канареек. И наконец не упомянуты грызуны и рептилии, популярные для разведения в квартирах.
Неясным остается и вопрос финансирования. Все пункты закона «О ветеринарии», которые касаются коммерческой сферы, то есть сельхозживотных, уже работают: например, продать без маркировки свинину сегодня невозможно. В Башкирии в обязательном порядке начали маркировать всех сельскохозяйственных животных после вспышки ящура. В республике, где насчитываются крупные конские поголовья, очень ждут закона, который обяжет промаркировать и всех лошадей: сейчас бывает сложно найти хозяина животного, которое стало виновником автомобильной аварии.
Между тем примерно у половины россиян есть домашние питомцы (около 35% содержат кошек, 21% — собак), и кто будет бесплатно маркировать столь многочисленных представителей фауны, непонятно. К этому следует добавить безнадзорных животных, маркировка которых тоже должна быть обязательной. Документ, на проработку которого осталось полтора месяца, в идеале должен учитывать все эти аспекты.