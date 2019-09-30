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Природа

В «Русской Арктике» для моржей сыграли на баяне (кажется, им понравилось!)

Анастасия Баринова
30 сентября 2019
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Фото: Сергей Иванов
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Фото: А.Морев/Национальный парк «Русская Арктика»
Моржи проявили большой интерес к музыке.

Недавно яхта «Алтер Эго» совершала круиз по национальному парку «Русская Арктика». На борту находились 9 членов экипажа, в том числе туристы из США и Норвегии. За четыре дня яхта посетила ряд точек Южного кластера (северная оконечность Новой Земли).

14 августа туристы решили высадиться на Малых и Больших Оранских островах – они входят в число наиболее живописных мест национального парка и считаются его «визитной карточкой». План не удалось реализовать полностью: вблизи Большого Оранского острова было замечено сразу несколько лежбищ краснокнижного атлантического моржа (лат. Odobenus rosmarus rosmarus). Чтобы не беспокоить животных, яхта не стала подходить к берегу, и туристы любовались морскими обитателями находясь на расстоянии от них.

Один из участников поездки устроил импровизированный концерт: он принялся играть на баяне известные музыкальные произведения, в том числе вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Музыку оценили не только туристы: моржи подплыли близко к судну и внимательно слушали непривычные для них звуки. Арктический концерт для моржей длился более 10 минут, после чего животные уплыли обратно к своему острову.

Влияние музыки на представителей фауны изучено недостаточно. Специалисты парка «Русская Арктика» тоже не знают, почему моржи уделили ей внимание. Между тем некоторые люди специально дают концерты для животных: узнайте, как музыка помогает слонам.

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