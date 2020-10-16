В Сахаре и рядом с ней подсчитали количество деревьев. Их оказалось очень много

Работа команды предоставляет исследователям и экологам данные, которые могут помочь в борьбе с обезлесением и более точно измерить запасы углерода на суше.

«Эти данные очень важны для установления исходных показателей. Через год, два или десять исследование можно будет повторить <…> чтобы увидеть, эффективны ли усилия по оживлению лесов и сокращению вырубки», — говорит соавтор исследования и программист из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Найти и пересчитать деревья было непростой задачей. Для этого использовались спутниковые снимки с очень высоким разрешением, но прежде чем была запущена программа глубинного обучения Брандт самостоятельно подсчитал и отметил почти 90 000 деревьев. На это у него ушел год.

«Уровень детализации очень высок, и модель должна знать, как выглядят все виды деревьев в разных ландшафтах. В отдельных случаях я не соглашался с ошибочной классификацией компьютерной модели, когда видел неправильно классифицированные деревья», — говорит Брандт.

По словам ученого, усилия по внедрению глубокого обучения стоили того: несколько часов компьютерных вычислений позволили рассчитать то, что потребовало бы миллионов лет ручной работы.