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Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Природа

В Сайлюгемском национальном парке насчитали рекордное количество аргали

Сайлюгемский национальный парк
03 декабря 2020
(с) Алексей Кужлеков (1).JPG
Фото: (с) Алексей Кужлеков
(с) Денис Гуляев (2).jpg
Фото: (с) Денис Гуляев
(с) Денис Гуляев (1).jpg
Фото: (с) Денис Гуляев
За пять лет численность алтайских горных баранов увеличилась в три раза!

На территории национального парка «Сайлюгемский» и на прилегающих участках завершился ежегодный мониторинг численности алтайского горного барана (аргали, архар). Учетная группа визуально исследовала кластеры «Сайлюгем» и «Уландрык», где обитает крупнейшая группировка редкого подвида горного барана в России.

Экспедиция началась в начале ноября — в пик активной фазы гона у животных. В это время самцы примыкают к основным стадам, состоящим из самок и ягнят, что позволяет провести максимальный учет численности. Всего на участках обитания зафиксировано 1583 особи аргали, что является своеобразным рекордом за время существования национального парка. Для сравнения, в 2014 году, во время первого мониторинга, ученые насчитали всего 525 горных баранов. Численность увеличилась в три раза.

«В этом году мы наблюдали высокую концентрацию групп:  в дневное время в самых крупных насчитывалось от 100 до 180 особей, к вечеру стада разделялись на более мелкие, — говорит Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка. — Экспедиция прошла при благоприятных погодных условиях. В верховьях хребта Сайлюгем установился сплошной снежный покров, из-за чего копытные спустились в предгорья — ближе к кормовой базе. Мы смогли добраться до всех очагов обитания и посчитать баранов поголовно».

(с) Алексей Кужлеков (3).jpg
(с) Алексей Кужлеков

В составе смешанных групп ученые впервые зафиксировали высокую численность самцов. Из-за красивых массивных рогов именно они становятся главной целью браконьеров. В популяции наблюдается положительная динамика: если еще несколько лет назад соотношение самцов и самок было на грани критичной, то сейчас ситуация заметно улучшилась.

«Никогда прежде мы не видели такого количества самцов: их стало больше во всех наблюдаемых группах, —  делится Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка. — Появилась высокая конкуренция, ожесточенные бои ведутся за каждую самку. В среднем на 20-30 особей женского пола приходится 6-8 мужского. Этого соотношения вполне достаточно, чтобы весной все самки смогли принести потомство».

Положительная динамика в сохранении алтайского горного барана — результат многолетней охранной работы национального парка «Сайлюгемский», пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, Комитета по  охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, а также Всемирного фонда дикой природы (WWF), партнера национального парка в сохранении и изучении аргали в Алтае-Саянском экорегионе.

(с) Алексей Кужлеков (2).jpg
(с) Алексей Кужлеков
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