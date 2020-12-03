В Сайлюгемском национальном парке насчитали рекордное количество аргали

На территории национального парка «Сайлюгемский» и на прилегающих участках завершился ежегодный мониторинг численности алтайского горного барана (аргали, архар). Учетная группа визуально исследовала кластеры «Сайлюгем» и «Уландрык», где обитает крупнейшая группировка редкого подвида горного барана в России.

Экспедиция началась в начале ноября — в пик активной фазы гона у животных. В это время самцы примыкают к основным стадам, состоящим из самок и ягнят, что позволяет провести максимальный учет численности. Всего на участках обитания зафиксировано 1583 особи аргали, что является своеобразным рекордом за время существования национального парка. Для сравнения, в 2014 году, во время первого мониторинга, ученые насчитали всего 525 горных баранов. Численность увеличилась в три раза.

«В этом году мы наблюдали высокую концентрацию групп: в дневное время в самых крупных насчитывалось от 100 до 180 особей, к вечеру стада разделялись на более мелкие, — говорит Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка. — Экспедиция прошла при благоприятных погодных условиях. В верховьях хребта Сайлюгем установился сплошной снежный покров, из-за чего копытные спустились в предгорья — ближе к кормовой базе. Мы смогли добраться до всех очагов обитания и посчитать баранов поголовно».