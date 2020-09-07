В самой жаркой пустыне планеты нашли новый вид ракообразных
Новый вид пресноводных ракообразных был обнаружен во время экспедиции в пустыню Деште-Лут, известную как самое жаркое место на Земле.
Недавно идентифицированный вид принадлежит к роду Phallocryptus, в котором ранее были известны только четыре вида из различных засушливых и семиаридных регионов.
Доктор Хоссейн Раджаи из Штутгартского государственного музея естественной истории и доктор Александр Рудов из Тегеранского университета сделали открытие во время экспедиции в Деште-Лут, чтобы лучше понять экологию, биоразнообразие, геоморфологию и палеонтологию пустыни.
Дальнейшие научные исследования образцов, проведенные соавтором доктором Мартином Швентнером, специалистом по ракообразным из Венского музея естественной истории, показали, что они принадлежат к новому виду пресноводных ракообразных.
Исследователи назвали новый вид Phallocryptus fahimii в честь иранского биолога-эколога Хади Фахими, который участвовал в экспедиции 2017 года и, к сожалению, погиб в авиакатастрофе в 2018 году.
По словам Раджаи, который обнаружил ракообразное в небольшом сезонном озере в южной части пустыни, говорит, что это открытие можно считать сенсационным.
Доктор Швентнер, который в прошлом работал с подобными ракообразными из австралийских пустынь, добавляет: «Эти животные могут десятилетиями выживать в высохших отложениях и вылупляться перед сезоном дождей, когда водная среда обитания снова заполняется. Они прекрасно приспособлены к жизни в пустыне. Их способность выжить даже в пустыне Деште-Лут подчеркивает их стойкость».
Деште-Лут находится в центральной части Иранского нагорья. Эта пустыня размером со Швейцарию держит рекорд по самой высокой когда-либо зарегистрированной температуре поверхности. На основе спутниковых измерений 2006 года NASA сообщило о рекордной температуре поверхности 70,7°C, которая недавно была увеличена даже до 80,3°C.
Одна из причин подобных температур — темная галька, покрывающая пустыню. Среднесуточные температуры здесь колеблются от -2,6°C зимой до 50,4°C летом, при этом годовое количество осадков не превышает 30 мм в год.
Из живых организмов в пустыне распространены разве что разнообразные археи, но водная жизнь в Деште-Лут остается очень ограниченной, что делает находку ученых особенно редкой.