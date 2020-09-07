В самой жаркой пустыне планеты нашли новый вид ракообразных

Новый вид пресноводных ракообразных был обнаружен во время экспедиции в пустыню Деште-Лут, известную как самое жаркое место на Земле.

Недавно идентифицированный вид принадлежит к роду Phallocryptus, в котором ранее были известны только четыре вида из различных засушливых и семиаридных регионов.

Доктор Хоссейн Раджаи из Штутгартского государственного музея естественной истории и доктор Александр Рудов из Тегеранского университета сделали открытие во время экспедиции в Деште-Лут, чтобы лучше понять экологию, биоразнообразие, геоморфологию и палеонтологию пустыни.

Дальнейшие научные исследования образцов, проведенные соавтором доктором Мартином Швентнером, специалистом по ракообразным из Венского музея естественной истории, показали, что они принадлежат к новому виду пресноводных ракообразных.