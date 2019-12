В Санкт-Петербурге цветет калина, появились грибы и бабочки

View this post on Instagram

Ой, цветёт калина в декабре в Петербурге! Шок-контент. На самом деле нет, эта калина – китайский интродуцент, а потому немного психованная и цветёт чуть что. Если кому-то хочется весны и цветения сакуры под Новый год, то вот калина Фаррера для этого. #калинаФаррера #Viburnumfarreri #веснавдекабре