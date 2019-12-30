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Природа

В Санкт-Петербурге цветет калина, появились грибы и бабочки

30 декабря 2019
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Калина фаррера (Viburnum farreri)
Фото: proteinbiochemist/Flickr.com
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com
Под конец декабря в северную столицу решила наведаться ранняя весна.

Жители Санкт-Петербурга делятся в соцсетях различными аномалиями: в городе цветут одуванчики, в Удельном парке на деревьях появились набухшие почки, в Выборге из земли показались крокусы. В Купчино собирают опята, а под Лугой – лисички.

Как сообщила ведущий агроном питомника древесных растений Ботсада БИН РАН Александра Волчанская, распустившиеся калина фаррера и жимолость раннецветущая в ботаническом саду – завезенные растения. Когда заморозков нет долгое время, они начинают цвести, однако всем остальным растениям Санкт-Петербурга ничего не угрожает – цветут только некоторые виды из-за их индивидуальной реакции на теплую погоду.

Температура в Санкт-Петербурге в понедельник днем составляет 3°C. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю в городе не ожидается отрицательных температур в дневное время. Хотя если постоянные холода так и не придут, могут проснуться и типичные для нашего климата растения. 

Также жители города сообщают о появлении проснувшихся из-за теплой погоды бабочек, залетающих в окна квартир. Специалисты отмечают, что можно спасти насекомых, если не касаясь крыльев перенести их в тепло, а затем поить медовой водой. 

Тем временем в Москве несколько раз за месяц был побит температурный рекорд дня