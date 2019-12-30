В Санкт-Петербурге цветет калина, появились грибы и бабочки

Температура в Санкт-Петербурге в понедельник днем составляет 3°C. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю в городе не ожидается отрицательных температур в дневное время. Хотя если постоянные холода так и не придут, могут проснуться и типичные для нашего климата растения.

Также жители города сообщают о появлении проснувшихся из-за теплой погоды бабочек, залетающих в окна квартир. Специалисты отмечают, что можно спасти насекомых, если не касаясь крыльев перенести их в тепло, а затем поить медовой водой.

Тем временем в Москве несколько раз за месяц был побит температурный рекорд дня.