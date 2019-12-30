В Санкт-Петербурге цветет калина, появились грибы и бабочки
Жители Санкт-Петербурга делятся в соцсетях различными аномалиями: в городе цветут одуванчики, в Удельном парке на деревьях появились набухшие почки, в Выборге из земли показались крокусы. В Купчино собирают опята, а под Лугой – лисички.
Как сообщила ведущий агроном питомника древесных растений Ботсада БИН РАН Александра Волчанская, распустившиеся калина фаррера и жимолость раннецветущая в ботаническом саду – завезенные растения. Когда заморозков нет долгое время, они начинают цвести, однако всем остальным растениям Санкт-Петербурга ничего не угрожает – цветут только некоторые виды из-за их индивидуальной реакции на теплую погоду.
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Ой, цветёт калина в декабре в Петербурге! Шок-контент. На самом деле нет, эта калина – китайский интродуцент, а потому немного психованная и цветёт чуть что. Если кому-то хочется весны и цветения сакуры под Новый год, то вот калина Фаррера для этого. #калинаФаррера #Viburnumfarreri #веснавдекабре
Температура в Санкт-Петербурге в понедельник днем составляет 3°C. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю в городе не ожидается отрицательных температур в дневное время. Хотя если постоянные холода так и не придут, могут проснуться и типичные для нашего климата растения.
Также жители города сообщают о появлении проснувшихся из-за теплой погоды бабочек, залетающих в окна квартир. Специалисты отмечают, что можно спасти насекомых, если не касаясь крыльев перенести их в тепло, а затем поить медовой водой.
Тем временем в Москве несколько раз за месяц был побит температурный рекорд дня.