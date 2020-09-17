В сети есть аудиоархив со звуками лесов и парков со всего мира

В Великобритании ежегодно проводится Timber Festival, посвященный связи с деревьями и лесными массивами через музыку и искусство. В этом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, но организаторы придумали отличный способ перенести фестиваль в виртуальное пространство.

Проект «Звуки леса» (Sounds of the Forest) призвал участников посетить свой местный лес или лесной массив и записать минутный аудиофайл со звуками природы.

Сайт Sounds of the Forest устроен как интерактивная карта мира, а прослушать любую запись можно, нажав на желтый кружок в интересующем вас месте.