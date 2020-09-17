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Природа

В сети есть аудиоархив со звуками лесов и парков со всего мира

National Geographic Россия
17 сентября 2020
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Фото: timberfestival.org.uk
Чтобы окунуться в мир звуков дикой природы не нужно даже вставать с кресла.

В Великобритании ежегодно проводится Timber Festival, посвященный связи с деревьями и лесными массивами через музыку и искусство. В этом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, но организаторы придумали отличный способ перенести фестиваль в виртуальное пространство. 

Проект «Звуки леса» (Sounds of the Forest) призвал участников посетить свой местный лес или лесной массив и записать минутный аудиофайл со звуками природы. 

Сайт Sounds of the Forest устроен как интерактивная карта мира, а прослушать любую запись можно, нажав на желтый кружок в интересующем вас месте. 

Россия в архиве пока представлена двумя аудизаписями: из Черняевского леса в Перми и деревни Верхнее Косьмово в Калужской области. Больше всего аудифайлов на платформе разместили пользователи из Европы. 

«Мне повезло, что я живу на окраине большого леса. Так что я очень рад быть частью этой прекрасной идеи. Это была странная весна и, может быть, любопытное лето, но эта звуковая карта принесет живость и свежесть внешнего мира в наши уши и дома», — Стюарт Макони, телеведущий, писатель и меценат Timber Festival.

Пополнить архив собственными записями можно нажав Contribue в верхней части сайта и заполнив форму. Аудиофайлы воспроизводятся через платформу Soundcloud. 

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