В северной части Тихого океана зафиксировали рекордную волну-убийцу высотой 17 метров

Она получила название «волна Уклулета» в честь населенного пункта, находящегося неподалеку.

На протяжении веков волны-убийцы (используются также названия волны-монстры, белые волны, волны-разбойники, дурные волны и т.д) считались не чем иным, как морским фольклором. Однако в 1995 году случилось первое документальное подтверждение этого «мифа». В первый день нового года волна высотой почти 26 метров внезапно обрушилась на нефтяную буровую платформу примерно в 160 километрах от побережья Норвегии. В то время так называемая волна Драупнера бросала вызов всем предыдущим моделям, созданным учеными.

Важное обстоятельство, которое позволяет выделить феномен волн-убийц в отдельную научную и практическую тему и отделить от других явлений, связанных с волнами аномально большой амплитуды (например, цунами), — внезапность их появления.

С тех пор были зарегистрированы еще десятки волн-убийц (некоторые даже в озерах), и хотя та, что в ноябре 2020 года образовалась возле поселка Уклулет у острова Ванкувер, не была самой высокой, ее относительный размер по сравнению с волнами вокруг нее был беспрецедентным.

Буй, уловивший волну Уклулета, был размещен в море вместе с десятками других буев исследовательским институтом MarineLabs. По оценкам исследователей высота внезапной волны составила 17,6 метра, и она была почти в три раза больше соседних с ней волн – в этом и заключается рекорд, который теперь официально подтвержден учеными.

«В пропорциональном отношении волна Уклулета, вероятно, является самой экстремальной из когда-либо зарегистрированных волн-убийц. Мы наблюдали лишь несколько волн-убийц в условиях открытого моря, но ни одна из них не достигала подобного масштаба», – Йоханнес Геммрих, физик из Университета Виктории.

К счастью, ни волна Уклулета в 2020 году, ни волна Драупнера в 1995 не причинили серьезного ущерба и не унесли жизни людей, в отличие от других волн-убийц. Сейчас считается, что некоторые корабли, пропавшие без вести в 1970-х годах, были потоплены именно такими гигантскими волнами.

Ученые до сих пор пытаются понять природу этого явления. В отличие от цунами, которые предсказуемо возникают в ответ на подводные землетрясения или оползни и набирают высоту лишь на мелководье, появление волн-убийц не связано с с катастрофическими геофизическими событиями.

Исследователи предсказывают, что с изменением климата высота волн в северной части Тихого океана будет только увеличиваться, так что, вероятно, мы все чаще будем наблюдать волны, подобные волне Уклулета.

Почитайте, что такое перекрестные волны, и почему они могут быть поводом для паники.