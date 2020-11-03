В Шри-Ланке выбросились на берег 120 гринд: видео

Обыкновенные гринды (Globicephala melas) вечером в понедельник начали выбрасываться на берег на западном побережье Шри-Ланки в курортном городе Панадура, расположенном в 27 километрах к югу от столицы государства Коломбо. Как сообщил начальник местной полиции Санджая Ирасингхе, в течение часа количество животных на берегу достигло сотни особей.
Управление по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), которое направило своих сотрудников для помощи в спасательной операции, заявило, что это самая большая стая гринд, выбросившихся на берег в южноазиатской стране.
«Очень необычно, чтобы такое большое количество особей оказались на берегу. Мы считаем, что это похоже на массовый выброс на мель в Тасмании в сентябре», — сказал руководитель МЕРА Даршани Лахандапура, добавив, что причины выброса животных на берег пока неизвестны.
Over 30 Whales 🐳 beached on Panadura Coast.Villagers, Police & Coast Guard managed to return them back to the sea successfully #LKA #SriLanka #Whales— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 2, 2020
Video - Shamila Rodrigo pic.twitter.com/G3KEs8tpfm
Nearly 100 #whales 🐋🐳 stranded off the coast of Panadura in Sri Lanka. Efforts underway to release the whales into the sea. #lka #SriLanka 🇱🇰 https://t.co/WyDpHtLpXq pic.twitter.com/l4Uljb0YCv— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) November 2, 2020
В конце сентября в отдаленной гавани Тасмании, южного островного штата Австралии застряли на мели около 470 гринд. В результате многодневной спасательной операции удалось спасти около 110 этих существ.
Обыкновенная гринда — морское млекопитающее из рода гринды (Globicephala) семейства дельфиновые (Delphinidae). Гринду также называют черный дельфин, шароголовый дельфин или круглоголовый кит. Гринды — социальные животные, живущие в стаях. Обычно такие стаи включают от 10 до 50 особей, но иногда насчитывают больше тысячи животных.
Причины массовых выбросов этих китообразных на берег остаются неизвестными, хотя ученые десятилетиями пытаются понять, что именно вынуждает гринд поступать так.