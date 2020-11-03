В Шри-Ланке выбросились на берег 120 гринд: видео

Управление по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), которое направило своих сотрудников для помощи в спасательной операции, заявило, что это самая большая стая гринд, выбросившихся на берег в южноазиатской стране.

«Очень необычно, чтобы такое большое количество особей оказались на берегу. Мы считаем, что это похоже на массовый выброс на мель в Тасмании в сентябре», — сказал руководитель МЕРА Даршани Лахандапура, добавив, что причины выброса животных на берег пока неизвестны.