В Швейцарии похоронили ледник. На траурную церемонию пришло 250 человек
Около 250 человек приняли участие в двухчасовом подъеме к склону горы Пизоль в северо-восточной Швейцарии, где находится растаявший ледник. На церемонии были произнесены траурные речи под звуки альфорнов – трехметровых деревянных инструментов в форме трубы. Некоторые участники акции возложили цветы у подножия ледника.
Climate activists hold event to mark vanishing Swiss glacier https://t.co/j57J5qoF85 #climatechange #pizol #glacier #RIPpizol #Switzerland pic.twitter.com/p6Ko98Aazp— Denis Balibouse (@denisbalibouse) September 22, 2019
Hundreds of people held a funeral and paid respects to a Swiss glacier that is disappearing as temperatures climb. Pizol glacier will be the first to be taken off the Swiss glacier surveillance network, says Matthias Huss, a glacier expert. https://t.co/6wyEnVXEpo— CNN (@CNN) September 22, 2019
DW: "Switzerland: high-altitude wake for melted Pizol glacier https://t.co/cLHHO8VxDR pic.twitter.com/1kqmumUamS— Pablo Rodas-Martini (@pablorodas) September 22, 2019
Пизоль – это не первый ледник, исчезнувший в швейцарских Альпах, но первый из тех, которые были тщательно изучены. Ученые следят за Пизолем с 1893 года. Активное таяние ледника началось в ХХI веке. Только с 2006 года он потерял 80-90 процентов своего объема, оставив после себя около 26 тысяч квадратных метров льда. С научной точки зрения Пизоль уже не может считаться ледником.
Согласно оценкам ученых, если выбросы парниковых газов не будут ограничены, к концу столетия исчезнет более 90 процентов альпийских ледников. Даже если к их сохранению будут предприняты все возможные меры, к 2100 году ледники потеряют не менее половины своего объема.
«С 1850 года, по нашим оценкам, более 500 швейцарских ледников полностью исчезли, в том числе 50 ледников, имевших собственное наименование», – говорит гляциолог Маттиас Гусс из технического университета в Цюрихе.
Швейцарская ассоциация по защите климата недавно представила 100 тысяч подписей, необходимых для запуска инициативы с требованием, чтобы Швейцария к 2050 году снизила чистые выбросы парниковых газов до нуля. Теперь она должна быть вынесена на референдум. Дата голосования еще не определена, но швейцарское правительство в августе заявило, что поддерживает эту цель.
Аналогичное символическое прощание с древним ледником Окйёкюдль прошло в августе в Исландии. Участники акции установили на месте, где находился ледник, мемориальную табличку.