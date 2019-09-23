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Природа

В Швейцарии похоронили ледник. На траурную церемонию пришло 250 человек

23 сентября 2019
Пизоль
Гора Пизоль
Фото: dconvertini/flickr.com
В стране предпринимают попытки борьбы с изменением климата.

Около 250 человек приняли участие в двухчасовом подъеме к склону горы Пизоль в северо-восточной Швейцарии, где находится растаявший ледник. На церемонии были произнесены траурные речи под звуки альфорнов – трехметровых деревянных инструментов в форме трубы. Некоторые участники акции возложили цветы у подножия ледника.

Пизоль – это не первый ледник, исчезнувший в швейцарских Альпах, но первый из тех, которые были тщательно изучены. Ученые следят за Пизолем с 1893 года. Активное таяние ледника началось в ХХI веке. Только с 2006 года он потерял 80-90 процентов своего объема, оставив после себя около 26 тысяч квадратных метров льда. С научной точки зрения Пизоль уже не может считаться ледником.

Согласно оценкам ученых, если выбросы парниковых газов не будут ограничены, к концу столетия исчезнет более 90 процентов альпийских ледников. Даже если к их сохранению будут предприняты все возможные меры, к 2100 году ледники потеряют не менее половины своего объема.

«С 1850 года, по нашим оценкам, более 500 швейцарских ледников полностью исчезли, в том числе 50 ледников, имевших собственное наименование», – говорит гляциолог Маттиас Гусс из технического университета в Цюрихе.

Швейцарская ассоциация по защите климата недавно представила 100 тысяч подписей, необходимых для запуска инициативы с требованием, чтобы Швейцария к 2050 году снизила чистые выбросы парниковых газов до нуля. Теперь она должна быть вынесена на референдум. Дата голосования еще не определена, но швейцарское правительство в августе заявило, что поддерживает эту цель.

Аналогичное символическое прощание с древним ледником Окйёкюдль прошло в августе в Исландии. Участники акции установили на месте, где находился ледник, мемориальную табличку.

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