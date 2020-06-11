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Природа

В Сочи ожидают нашествия малярийных комаров из-за массовой гибели рыбы гамбузии

Интерфакс
11 июня 2020
Gambusia affinis (Гамбузия аффинис)
Gambusia affinis
Фото: Wikimedia Commons
Эти события сильно связаны.

Рост числа комаров ожидается этим летом в Сочи из-за сокращения численности рыб, поедающих личинки малярийных комаров. Об этом рассказала педагог дополнительного образования МБУ «Эколого-биологический центр имени Соколова» Марина Скрипник.

«В этом году были морозы, и большое количество гамбузии погибло. Потому что эта рыбка теплолюбивая и у нее большая потребность в кислороде», — Марина Скрипник.

В Центре находятся три бассейна, где гамбузию разводят с 1954 года. Оттуда же рыбу забирают местные жители, которые разводят гамбузию в своих емкостях. Однако из-за карантина, введенного на территории курорта, мероприятия по выдаче рыбы ограничены.

«У многих сочинцев, которые ранее брали у нас гамбузию и разводили ее в своих емкостях, рыба погибла», — отметила Скрипник. 

По ее словам, сочинцы отмечают увеличение количества комаров, что напрямую связано с отсутствием гамбузии, которую срочно необходимо разводить в частных водоемах курорта.

Гамбузии (Gambusia) — род лучеперых рыб семейства пецилиевых; небольшие живородящие рыбы. Большинство видов пресноводные, некоторые могут обитать в солоноватой или соленой воде. Гамбузия поедает личинки малярийных комаров, тем самым резко снижая их численность и, как следствие, уменьшая число заболевших малярией.

Широкую кампанию по борьбе с очагами малярии на Черноморском побережье развернул российский и советский бактериолог-маляриолог, заслуженный врач РСФСР Сергей Соколов, который в 1923 году возглавил сочинскую противомалярийную станцию. С его именем связано полное искоренение малярии в Сочи путем осушения заболоченной местности, опыления и нефтевания водоемов (метод истребления личинок комаров путем создания на поверхности водоема тонкого слоя нефти), высаживания эвкалиптов и платанов, способствующих осушению почв, разведением гамбузии.

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