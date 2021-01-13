Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

В Сочи побит температурный рекорд 1968 года

Интерфакс
13 января 2021
Сочи
Фото: pixabay.com
В городе 13 января было зафиксировано 21,2 градуса тепла.

О рекорде сообщила ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова. Она отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.

«На 9 часов утра в Сочи было +21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда», — сказала Макарова.

По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году — в этот день в городе было +20 °C.

«Циклон завершит свое действие и уже завтра будет понижение температуры до +10 °C», — добавила Макарова.

Также, по ее словам, в Сочи в настоящее время сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ожидаются дожди и грозы.

рекомендации
Автомобиль

Хищник в своей стихии

Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!