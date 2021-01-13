В Сочи побит температурный рекорд 1968 года

О рекорде сообщила ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова. Она отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.

«На 9 часов утра в Сочи было +21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда», — сказала Макарова.

По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году — в этот день в городе было +20 °C.

«Циклон завершит свое действие и уже завтра будет понижение температуры до +10 °C», — добавила Макарова.

Также, по ее словам, в Сочи в настоящее время сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ожидаются дожди и грозы.