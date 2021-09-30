В США объявили об исчезновении 22 видов животных

Служба охраны рыболовства и дикой природы США предложила удалить 22 вида животных и одно растение из списка исчезающих видов, объявив их вымершими. В этом списке 11 птиц, восемь видов пресноводных мидий, две рыбы, одна летучая лисица, а также один цветок. Как отмечают в ведомстве, все они стали жертвами климатического кризиса и деградации среды обитания.
Среди вымерших видов оказался белоклювый дятел (Campephilus principalis), один из самых крупных представителей семейства дятловых. Птицу не видели с 2004 года, хотя орнитологи на протяжении 17 лет искали ее в лиственных лесах Арканзаса. Также в списке оказался багамский пеночковый певун (Vermivora bachmanii) — перелетная птица, которая раньше проводила весну в пойменных лесах Южной Флориды и юго-востока Луизианы, а также Scioto madtom — длинная золотая рыбка, когда-то процветавшая в водоемах Огайо.
Эти животные присоединились к ужасающему списку из 650 видов, которые американские официальные лица по охране дикой природы объявили исчезнувшими, и к еще более многочисленному списку вымерших видов Международного союза охраны природы.
Специалисты из Центра биологического разнообразия настаивают, что некоторых животных из нынешнего списка, таких как гуамская миагра (Myiagra freycineti), марианская летучая лисица (Pteropus mariannus) и три вида мидий, можно было спасти.
Зоозащитники давно требуют от Службы охраны рыб и дикой природы более оперативных действий по защите видов. В настоящее время для защиты какого-либо вида в соответствии с Законом об исчезающих видах животное должно быть сначала внесено в список находящихся под угрозой исчезновения. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что официальные лица выжидают в среднем 12 лет прежде чем дать виду одно из этих обозначений. За это время десятки видов исчезли, пребывая в правовой неопределенности.
Еще одна проблема — нехватка средств для защиты. Другой отчет за 2016 год показал, что Конгресс предоставляет только 3,5% финансирования от суммы, необходимой для того, чтобы вернуть исчезающие виды растений и животных с края пропасти.
В крупном отчете за 2019 год говорится, что в ближайшие несколько десятилетий из-за деградации земель, климатического кризиса и других факторов может исчезнуть до миллиона видов или одна восьмая всей земной флоры и фауны.