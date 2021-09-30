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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

В США объявили об исчезновении 22 видов животных

National Geographic Россия
30 сентября 2021
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Среди них хорошо известный белоклювый дятел.

Служба охраны рыболовства и дикой природы США предложила удалить 22 вида животных и одно растение из списка исчезающих видов, объявив их вымершими. В этом списке 11 птиц, восемь видов пресноводных мидий, две рыбы, одна летучая лисица, а также один цветок. Как отмечают в ведомстве, все они стали жертвами климатического кризиса и деградации среды обитания.

Среди вымерших видов оказался белоклювый дятел (Campephilus principalis), один из самых крупных представителей семейства дятловых. Птицу не видели с 2004 года, хотя орнитологи на протяжении 17 лет искали ее в лиственных лесах Арканзаса. Также в списке оказался багамский пеночковый певун (Vermivora bachmanii) — перелетная птица, которая раньше проводила весну в пойменных лесах Южной Флориды и юго-востока Луизианы, а также Scioto madtom — длинная золотая рыбка, когда-то процветавшая в водоемах Огайо.

Эти животные присоединились к ужасающему списку из 650 видов, которые американские официальные лица по охране дикой природы объявили исчезнувшими, и к еще более многочисленному списку вымерших видов Международного союза охраны природы.

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Специалисты из Центра биологического разнообразия настаивают, что некоторых животных из нынешнего списка, таких как гуамская миагра (Myiagra freycineti), марианская летучая лисица (Pteropus mariannus) и три вида мидий, можно было спасти.

Зоозащитники давно требуют от Службы охраны рыб и дикой природы более оперативных действий по защите видов. В настоящее время для защиты какого-либо вида в соответствии с Законом об исчезающих видах животное должно быть сначала внесено в список находящихся под угрозой исчезновения. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что официальные лица выжидают в среднем 12 лет прежде чем дать виду одно из этих обозначений. За это время десятки видов исчезли, пребывая в правовой неопределенности.

«Вымирание не неизбежно. Это политический выбор. Спасение видов — это не ракетостроение. Как страна, мы должны встать и сказать, что мы больше не собираемся терять какие-либо виды», — Тьерра Карри, старший научный сотрудник Центра биологического разнообразия.

Еще одна проблема — нехватка средств для защиты. Другой отчет за 2016 год показал, что Конгресс предоставляет только 3,5% финансирования от суммы, необходимой для того, чтобы вернуть исчезающие виды растений и животных с края пропасти.

В крупном отчете за 2019 год говорится, что в ближайшие несколько десятилетий из-за деградации земель, климатического кризиса и других факторов может исчезнуть до миллиона видов или одна восьмая всей земной флоры и фауны.

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