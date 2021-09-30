В США объявили об исчезновении 22 видов животных

Служба охраны рыболовства и дикой природы США предложила удалить 22 вида животных и одно растение из списка исчезающих видов, объявив их вымершими. В этом списке 11 птиц, восемь видов пресноводных мидий, две рыбы, одна летучая лисица, а также один цветок. Как отмечают в ведомстве, все они стали жертвами климатического кризиса и деградации среды обитания.

Среди вымерших видов оказался белоклювый дятел (Campephilus principalis), один из самых крупных представителей семейства дятловых. Птицу не видели с 2004 года, хотя орнитологи на протяжении 17 лет искали ее в лиственных лесах Арканзаса. Также в списке оказался багамский пеночковый певун (Vermivora bachmanii) — перелетная птица, которая раньше проводила весну в пойменных лесах Южной Флориды и юго-востока Луизианы, а также Scioto madtom — длинная золотая рыбка, когда-то процветавшая в водоемах Огайо.

Эти животные присоединились к ужасающему списку из 650 видов, которые американские официальные лица по охране дикой природы объявили исчезнувшими, и к еще более многочисленному списку вымерших видов Международного союза охраны природы.