В США опасаются нашествия шершней-убийц

Шершни — и так насекомые не самые приятные: довольно агрессивны, большие, громко жужжат и больно жалят. Что уж говорить о Vespa Mandarinia — этот вид, или «гигантский азиатский шершень», является самым крупным видом шершней в мире. У Vespa Mandarinia еще много имен: в Японии его зовут шершнем-тигром (за черно-рыжую полосатую расцветку) и воробьем-пчелой (за выдающиеся размеры и размах крыльев в 8-9 сантиметров).

Эти шершни могут превышать в длину пять сантиметров, а их зазубренные мандибулы — мощное и опасное оружие. Именно с помощью него они за считанные часы могут умертвить целый пчелиный улей, оставив на месте преступления горстку оторванных голов — тораксы (грудную часть) пчел они уносят, чтобы прокормить подрастающих особей. Именно поэтому гигантские азиатские шершни являются грозой пчеловодов.

Человек — более крупная цель для Vespa Mandarinia, однако и он им «по зубам»: мощный яд и жало, достаточно длинное, чтобы проткнуть даже костюм пчеловода, создают мучительное для жертвы ощущение, которое люди описывают как «раскаленное железо, вонзающееся в плоть». Более того, агрессивная атака целого роя шершней может подвергнуть жертв большим дозам токсичного яда, эквивалентным укусу ядовитой змеи; ряд укусов может быть смертельным. Вот почему Vespa Mandarinia получили еще одно свое прозвище — шершни-убийцы. В Японии шершни убивают до 50 человек в год.