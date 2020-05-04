В США опасаются нашествия шершней-убийц

Шершни — и так насекомые не самые приятные: довольно агрессивны, большие, громко жужжат и больно жалят. Что уж говорить о Vespa Mandarinia — этот вид, или «гигантский азиатский шершень», является самым крупным видом шершней в мире. У Vespa Mandarinia еще много имен: в Японии его зовут шершнем-тигром (за черно-рыжую полосатую расцветку) и воробьем-пчелой (за выдающиеся размеры и размах крыльев в 8-9 сантиметров).
Эти шершни могут превышать в длину пять сантиметров, а их зазубренные мандибулы — мощное и опасное оружие. Именно с помощью него они за считанные часы могут умертвить целый пчелиный улей, оставив на месте преступления горстку оторванных голов — тораксы (грудную часть) пчел они уносят, чтобы прокормить подрастающих особей. Именно поэтому гигантские азиатские шершни являются грозой пчеловодов.
Человек — более крупная цель для Vespa Mandarinia, однако и он им «по зубам»: мощный яд и жало, достаточно длинное, чтобы проткнуть даже костюм пчеловода, создают мучительное для жертвы ощущение, которое люди описывают как «раскаленное железо, вонзающееся в плоть». Более того, агрессивная атака целого роя шершней может подвергнуть жертв большим дозам токсичного яда, эквивалентным укусу ядовитой змеи; ряд укусов может быть смертельным. Вот почему Vespa Mandarinia получили еще одно свое прозвище — шершни-убийцы. В Японии шершни убивают до 50 человек в год.
Живут эти устрашающие насекомые, как несложно догадаться по их названию, в основном в Азии: Корее, Китае, Японии, встречаются и в Приморском районе нашей страны. Однако не так давно их появление зафиксировали в США, что напугало местных пчеловодов и взбудоражило пользователей социальных сетей.
Прошлой осенью два гигантских азиатских шершня были обнаружены на северо-западе штата Вашингтон — это были два первых случая, официально подтвержденных Министерством сельского хозйяства страны. Были и другие отчеты о встречах с опасным насекомым (некоторые пчеловоды считают, что именно шершней-убийц нужно винить в жестокой смерти их пчелиных семейств), но был ли это конкретно Vespa Mandarinia, пока неизвестно. Этих шершней недавно начали замечать и в Канаде, что там тоже впервые.
С тех пор ученые начали полномасштабную охоту на шершней, опасаясь, что захватчики могут уничтожить популяции пчел в Соединенных Штатах и распространиться так широко, что всякая надежда на их искоренение может быть потеряна.
Сейчас американские ученые пытаются выследить группы шершней. Это сложная задача в регионе с множеством лесов: как найти логова насекомых, которые могут быть спрятаны под землей? И где искать, учитывая, что особи могут пролетать много километров в день? Лесистый ландшафт и мягкий, влажный климат штата Вашингтон делают его идеальным местом для распространения шершней.
Биологи подготовили самодельные ловушки, с помощью которых надеются заманить и поймать шершнй. Затем они планируют прикрепить датчик к ним на спинку (насекомые настолько большие, что улетят вместе с ним без труда) и проследить за их передвижением. Возможно, для обнаружения места обитания шершней будут также использоваться тепловизионные системы — множество гудящих насекомых существенно повышают температуру внутри гнезда.
Посмотрите, как пчелы делают волну и попробуйте догадаться, зачем.