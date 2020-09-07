В США клонировали лошадь Пржевальского

Компания Revive & Restore, которая занимается сохранением и восстановлением генетических данных исчезающих животных, совместно с зоопарком в Сан-Диего клонировало лошадь Пржевальского. Жеребенок родился здоровым и крепким. Это первое успешное клонирование лошади Пржевальского.
Клонированного жеребенка назвали Куртом в честь доктора Курта Бениршке, который занимается сбором и сохранением генетического материала исчезающих животных с 1975 года. Детеныша редкого вида копытных клонировали из замороженных жеребца Пржевальского, который умер 22 года назад. «Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе Revive & Restore.
Эмбрион с ДНК чистокровного дикого представителя лошади Пржевальского был имплантирован суррогатной матери — домашней лошади (Equus ferus caballus) — и родился здоровым после нормальной беременности. Ученые надеются, что от него можно будет получить более устойчивое и здоровое потомство, которое внесет вклад в генетическое разнообразие своего вида.
Популяция лошадей Пржевальского прошла через «бутылочное горлышко», или генетически узкое место в начале 1990-х. Сегодняшние лошади этой породы, которых сейчас насчитывается около 2 тысяч особей, являются потомками 12 лошадей Пржевальского, спасенных от вымирания в те годы.
Подобное отсутствие генетического разнообразия может привести к инбридингу — скрещиванию близкородственных форм в пределах одной популяции и последующей потере особями устойчивости и умения адаптироваться к потенциальным стрессовым факторам или изменениям в окружающей среде.
Курт олицетворяет надежду не только для своего собственного вида, но и для других исчезающих видов по всему миру, потому что он демонстрирует долгосрочную жизнеспособность сохраненного генетического материала.
Лошади Пржевальского включены в Красную книгу МСОП как исчезнувшие в природе, но они сохранились на нашей планете благодаря зоопаркам и питомникам. Сейчас ведется реинтродукция вида.
Так, в 2014–2015 годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является реинтродукция или возвращение дикой лошади в природу. Практическая реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Сейчас в заповеднике каждый год рождаются жеребята. Также недавно в Центре воспроизводства редких видов животных, подразделении Московского зоопарка, родился жеребенок Пржевальского — первый в истории столичного зоосада.
Revive & Restore также работает над увеличением популяции черноногих хорьков; но они также надеются, что однажды смогут клонировать шерстистого мамонта.