В США клонировали лошадь Пржевальского

Компания Revive & Restore, которая занимается сохранением и восстановлением генетических данных исчезающих животных, совместно с зоопарком в Сан-Диего клонировало лошадь Пржевальского. Жеребенок родился здоровым и крепким. Это первое успешное клонирование лошади Пржевальского.

Клонированного жеребенка назвали Куртом в честь доктора Курта Бениршке, который занимается сбором и сохранением генетического материала исчезающих животных с 1975 года. Детеныша редкого вида копытных клонировали из замороженных жеребца Пржевальского, который умер 22 года назад. «Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе Revive & Restore.

Эмбрион с ДНК чистокровного дикого представителя лошади Пржевальского был имплантирован суррогатной матери — домашней лошади (Equus ferus caballus) — и родился здоровым после нормальной беременности. Ученые надеются, что от него можно будет получить более устойчивое и здоровое потомство, которое внесет вклад в генетическое разнообразие своего вида.