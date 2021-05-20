В США заметили необычного серого дельфина. Он белый!

Серые дельфины встречаются в открытых и прибрежных водах многих стран мира, а в России их можно увидеть в акватории южной части Курильских островов. Они в основном питаются кальмарами. Взрослые особи могут достигать четырех метров в длину и весить до 500 килограммов. Они рождаются темно-серыми и с возрастом светлеют. Это отчасти объясняется тем, что с годами на коже серых дельфинов появляется множество царапин, которые они получают от зубов друг друга: это их способ взаимодействия. Кроме того, шрамы дельфинам наносят кальмары с их жесткими клювами и щупальцами.

Но эта особь была абсолютно белой, что может быть вызвано одной из двух причин. Это либо альбинизм – полное отсутствие пигментации, либо лейкизм – явление, когда из-за генетической мутации в составе кожи отсутствуют клетки-меланоциты. Нередко отличить альбиноса от носителя лейкизма можно визуально: при альбинизме отсутствует пигментация радужной оболочки, тогда как при лейкизме глаза окрашены нормально.