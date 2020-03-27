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Природа

В Таиланде из-за коронавируса прекратили эксплуатировать слонов

Анастасия Баринова
27 марта 2020
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Коронавирус значительно облегчил жизнь десятков слонов — в тайском развлекательном парке с животных сняли сёдла.

Пандемия коронавируса поставила крест на туристическом бизнесе многих стран, в том числе и Таиланда. Но нет худа без добра: слоны, которых ранее использовали для катания туристов, смогли досрочно уйти в отставку. В парке Maesa Elephant Camp, расположенном в провинции Чиангмай, с животных уже сняли тяжелые сёдла, предназначенные для перевозки туристов. На пике популярности парка слоны катали около 1000 человек в день.

Вместе с тем представители парка обратились к любителям природы с просьбой о помощи: на содержание 78 слонов требуются средства. Ежедневно парку требуется от 2000 до 3000 кг корма – кукурузы и других растений, к которым привыкли его обитатели. Расходы на уход за слонами составляют около 1500 долларов США в день, и это без учета оплаты труда 350 сотрудников.

При этом в Maesa Elephant Camp пообещали, что даже когда карантин будет снят, слоны больше не будут перевозить людей – планируется, что они будут гулять по территории, а туристы смогут любоваться ими с безопасного расстояния.

Узнайте, как поведение слонов зависит от голоса человека.

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