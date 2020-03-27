В Таиланде из-за коронавируса прекратили эксплуатировать слонов

Пандемия коронавируса поставила крест на туристическом бизнесе многих стран, в том числе и Таиланда. Но нет худа без добра: слоны, которых ранее использовали для катания туристов, смогли досрочно уйти в отставку. В парке Maesa Elephant Camp, расположенном в провинции Чиангмай, с животных уже сняли тяжелые сёдла, предназначенные для перевозки туристов. На пике популярности парка слоны катали около 1000 человек в день.