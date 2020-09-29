Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

В Таиланде нашли «лунного кролика»

Пресс-служба РНФ
29 сентября 2020
1Найденного геккона назвали «лунным кроликом».jpg
Геккон Cnemaspis selenolagus
Фото: Николай Поярков
Ученые нашли новый вид необычайно яркого геккона.

Сотрудники Московского государственного университета совместно с тайскими и американскими коллегами пополнили герпетофауну Таиланда необычным новым видом. Небольшой геккон Cnemaspis selenolagus встречается лишь в горах на западе страны и отличается от сородичей необычной окраской: спереди он желто-оранжевый, а сзади — темно-серый. Видовое название новой ящерицы переводится с древнегреческого как «лунный кролик». 

Гекконы из рода Cnemaspis широко распространены в Африке и Азии. Большинство из них — мелкие неяркие ящерицы, которые предпочитают жить среди камней и выходов горных пород. За их скромной внешностью скрывается невероятное разнообразие: по оценкам ученых, к этому роду относится более 170 видов, что делает его вторым по численности среди всех гекконов.

Впрочем, как отмечает Николай Поярков, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, сотрудник Московского государственного университета, при более тщательном изучении оказалось, что род Cnemaspis представляет собой три не слишком родственные друг другу эволюционные линии. Одна из них развивалась в Африке, вторая — в Индии и на Шри-Ланке, а третья — в Юго-Восточной Азии.

Именно к последней ветви относится необычный новый геккон, которого российские исследователи описали совместно с американскими и тайскими коллегами. Впервые эту мелкую, длиной около 35 миллиметров, ящерицу обнаружили во время герпетологической экспедиции в провинции Ратбури в западной части Таиланда летом 2019 года. Расположенные здесь горы Теннасерим — настоящий центр видового разнообразия рептилий и амфибий, которое до сих пор не до конца изучено: только за последние несколько лет специалисты открыли здесь целый ряд интересных видов.

2Найденного геккона назвали «лунным кроликом».jpg
L. Lee Grismer et al. / Zootaxa, 2020 Геккон Cnemaspis selenolagus

Образ жизни нового геккона исследован недостаточно, что неудивительно, ведь пока он известен всего по двум экземплярам (второй ученые встретили в феврале 2020 года). Судя по всему, этот вид живет только во влажных тропических лесах, покрывающих горы Теннасерим. По ночам C. selenolagus прячется под корой деревьев или в щелях между скалами и крупными камнями, а днем выбирается на их поверхность. Подобно другим видам из рода Cnemaspis, новый геккон старается сидеть на участках, покрытых мхом и лишайниками, где хищникам труднее его заметить.

«Геккон, обнаруженный в Теннасеримских горах, напоминал представителей рода Cnemaspis, но расположением чешуек и некоторыми другими чертами он отличался от всех известных видов. А еще эта ящерица была очень ярко и необычно окрашена: передняя сторона ее тела имела желтовато-оранжевый оттенок, а задняя – темно-серый. Все это заставило нас предположить, что перед нами совершенно новый вид. Догадку удалось подтвердить с помощью генетического анализа, в результате которого геккон получил научное описание и официальное название Cnemaspis selenolagus», – рассказывает Николай Поярков.

Отдельная интересная история связана с происхождением научного названия нового вида. Слово «selenolagus» с древнегреческого можно перевести как «лунный кролик». Такое имя, кажется, плохо подходит мелкой ящерице. Однако герпетологи выбрали его не случайно: так они увековечили природоохранную и образовательную организацию «Rabbit in the Moon Foundation» («Кролик на Луне»), которая вот уже двадцать лет работает в тайской провинции Ратбури. Помимо прочего, ее члены помогли герпетологам организовать поездку в горы Теннасерим. По словам директора фонда Чарнчая Биндусена (Charnchai Bindusen), необычное название организации в первую очередь должно заинтересовать детей.

Описание нового вида опубликовано в журнале Zootaxa. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Звезда

Что такое красота? Новый взгляд на извечную тему

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили