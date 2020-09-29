В Таиланде нашли «лунного кролика»
Сотрудники Московского государственного университета совместно с тайскими и американскими коллегами пополнили герпетофауну Таиланда необычным новым видом. Небольшой геккон Cnemaspis selenolagus встречается лишь в горах на западе страны и отличается от сородичей необычной окраской: спереди он желто-оранжевый, а сзади — темно-серый. Видовое название новой ящерицы переводится с древнегреческого как «лунный кролик».
Гекконы из рода Cnemaspis широко распространены в Африке и Азии. Большинство из них — мелкие неяркие ящерицы, которые предпочитают жить среди камней и выходов горных пород. За их скромной внешностью скрывается невероятное разнообразие: по оценкам ученых, к этому роду относится более 170 видов, что делает его вторым по численности среди всех гекконов.
Впрочем, как отмечает Николай Поярков, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, сотрудник Московского государственного университета, при более тщательном изучении оказалось, что род Cnemaspis представляет собой три не слишком родственные друг другу эволюционные линии. Одна из них развивалась в Африке, вторая — в Индии и на Шри-Ланке, а третья — в Юго-Восточной Азии.
Именно к последней ветви относится необычный новый геккон, которого российские исследователи описали совместно с американскими и тайскими коллегами. Впервые эту мелкую, длиной около 35 миллиметров, ящерицу обнаружили во время герпетологической экспедиции в провинции Ратбури в западной части Таиланда летом 2019 года. Расположенные здесь горы Теннасерим — настоящий центр видового разнообразия рептилий и амфибий, которое до сих пор не до конца изучено: только за последние несколько лет специалисты открыли здесь целый ряд интересных видов.
Образ жизни нового геккона исследован недостаточно, что неудивительно, ведь пока он известен всего по двум экземплярам (второй ученые встретили в феврале 2020 года). Судя по всему, этот вид живет только во влажных тропических лесах, покрывающих горы Теннасерим. По ночам C. selenolagus прячется под корой деревьев или в щелях между скалами и крупными камнями, а днем выбирается на их поверхность. Подобно другим видам из рода Cnemaspis, новый геккон старается сидеть на участках, покрытых мхом и лишайниками, где хищникам труднее его заметить.
Отдельная интересная история связана с происхождением научного названия нового вида. Слово «selenolagus» с древнегреческого можно перевести как «лунный кролик». Такое имя, кажется, плохо подходит мелкой ящерице. Однако герпетологи выбрали его не случайно: так они увековечили природоохранную и образовательную организацию «Rabbit in the Moon Foundation» («Кролик на Луне»), которая вот уже двадцать лет работает в тайской провинции Ратбури. Помимо прочего, ее члены помогли герпетологам организовать поездку в горы Теннасерим. По словам директора фонда Чарнчая Биндусена (Charnchai Bindusen), необычное название организации в первую очередь должно заинтересовать детей.
Описание нового вида опубликовано в журнале Zootaxa. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).