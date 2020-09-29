В Таиланде нашли «лунного кролика»

Сотрудники Московского государственного университета совместно с тайскими и американскими коллегами пополнили герпетофауну Таиланда необычным новым видом. Небольшой геккон Cnemaspis selenolagus встречается лишь в горах на западе страны и отличается от сородичей необычной окраской: спереди он желто-оранжевый, а сзади — темно-серый. Видовое название новой ящерицы переводится с древнегреческого как «лунный кролик».

Гекконы из рода Cnemaspis широко распространены в Африке и Азии. Большинство из них — мелкие неяркие ящерицы, которые предпочитают жить среди камней и выходов горных пород. За их скромной внешностью скрывается невероятное разнообразие: по оценкам ученых, к этому роду относится более 170 видов, что делает его вторым по численности среди всех гекконов.

Впрочем, как отмечает Николай Поярков, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, сотрудник Московского государственного университета, при более тщательном изучении оказалось, что род Cnemaspis представляет собой три не слишком родственные друг другу эволюционные линии. Одна из них развивалась в Африке, вторая — в Индии и на Шри-Ланке, а третья — в Юго-Восточной Азии.

Именно к последней ветви относится необычный новый геккон, которого российские исследователи описали совместно с американскими и тайскими коллегами. Впервые эту мелкую, длиной около 35 миллиметров, ящерицу обнаружили во время герпетологической экспедиции в провинции Ратбури в западной части Таиланда летом 2019 года. Расположенные здесь горы Теннасерим — настоящий центр видового разнообразия рептилий и амфибий, которое до сих пор не до конца изучено: только за последние несколько лет специалисты открыли здесь целый ряд интересных видов.