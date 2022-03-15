В Таиланде обнаружили «шерстяную» змею: видео

Местный житель забрал её себе домой, где кормит рыбой. И теперь собирается передать учёным на идентификацию и исследование.

49-летний таец по имени Ту впервые заметил змею, когда та медленно ползала в луже около его дома. Пораженный необычным существом, он переложил ее в глиняный кувшин с водой и показал семье: рептилия с необычной внешностью тоже сбила их с толку.

Его племянница Варапорн Паньясарн рассказала местному новостному агентству, что впервые видит такую змею. Она же и сняла видео, которое быстро распространили по социальным сетям, где эксперты строят догадки о том, кого же на самом деле поймал Ту.

Теория первая: это божество

Первые же тайские комментаторы стали высказывать предположения о том, что в глиняном кувшине находится божество Наги. В индуизме, буддизме и джайнизме так называют божественную расу полузмеиных существ, которые обитают в преисподней (Патала). В основном они изображаются в трех формах: полностью человеческой со змеями на головах и шее, в змеином теле или в виде полулюдей-полузмей. Женщина-нага – это «Наги» или «Нагини».

В буддизме нага обычно имеет форму большой кобры, чаще с одной головой, но иногда и с множеством. Некоторые из них обладают магической способностью превращаться в человека.

Наги живут как с богами, так и в различных частях земли, населенной людьми. Большая часть из них, если верить буддийской мифологии — водные обитатели, живущие в ручьях или в океане; другие — земные жители, обитающие в пещерах. Потому существо из лужи и принимают за божество.

Кстати, писательница Джоан Роулинг назвала огромную змею Лорда Волан-де-Морта именно Нагини, но ее имя часто переводят на русский как «Нагайна». Это явная отсылка к персонажу сказки Киплинга «Рики-тики-тави», где так звали королевскую кобру звали. В действительности и та кобра тоже носила имя Нагини. У Киплинга почти все имена животных — просто названия их вида на хинди.

Но мы — не теологи, поэтому этому теорию отметаем.

Теория вторая: это волосатая змея

Шерстистых рептилий мы еще пока не встречали, но можно проверить и эту догадку. Однажды швейцарский генетик Мишель Милинкович случайно приобрел на рынке агаму-мутанта, лишенную чешуек. Он с коллегами произвел некоторое количество экспериментов, внимательно изучил эмбрионы агам, нильских крокодилов и маисовых полозов и обнаружил: перья, чешуя и волосы имеют общее происхождение.

Биологи обнаружили, что в эмбрионах рептилий на самом деле формируются плакоды — а, значит, и шерсть могла бы образоваться.

«Лысые», лишенные чешуек бородатые агамы, называются кожистыми и встречаются сейчас повсеместно: это довольно популярная морфа, выведенная итальянским заводчиком. Существует много вариаций этой морфы — у некоторых особей остаются боковые шипы, у некоторых их практически нет. Ген отвечающий за «кожистость» бородатых агам является ко-доминантным.

Змеи тоже бывают лысыми, т.е. бесчешуйчатыми. Возможно, и шерстяная мутация имела бы место быть, если бы не была доказана третья теория.

Бесчешуйчатый техасский гремучник (Crotalus atrox) Фото: James Arup Photography / Flickr

На самом деле змея поросла водорослями

Тайский wildlife-блогер по имени Ник отправился к Ту в гости, чтобы обследовать таинственного змея. Довольно быстро становится понятно, что к чему: стоит вытащить рептилию из воды, ее лоснящаяся «шерсть» прилипает к телу и выглядит уже не так волшебно.

Оказалось, таец поймал водную змею семейства Homalopsidae. Вид определить оказалось проблематично, в том числе из-за внешнего вида рептилии. Блогер предположил, что змея слишком долго жила в мелководной и каменистой части болота, выжидая добычу, и на ее спине начал расти мох.

«Не думаю, что змее потребуется помощь ветеринара. Все-таки периодически они линяют, и водоросли отпадут сами собой», – говорит Ник.

Читатели натуралиста подтвердили теорию, сообщив о том, что растительность на теле водяных змей — не такое уж и редкое явление. И, как бы ни хотели верить в божественное происхождение зверя соседи Ту, ничего необычного в ней не оказалось и лучше будет отпустить рептилию в естественную среду обитания.

Поглядите на «черепаху-панка», у которой водоросли растут на голове.