В Таиланде родился щенок-циклоп: видео

В тайской семье, живущей в провинции Чаченгсау (Chachoengsao), 2 февраля появился необычный новорожденный домашний питомец: щенок с циклопией. Это редкая генетическая мутация у позвоночных, при которой глазные яблоки полностью или частично срощены и находятся на средней линии лица в одной глазнице. Из-за сходства с миньоном из мультфильма «Гадкий я» малыш получил имя Кевин.
Его брат родился без отклонений. Мать щенков принадлежит аборигенной неофициальной породе филлипинский асо (также aspin, askal), распространенной в Азии, отец неизвестен. Животные с циклопией редко переживают даже первые сутки, но Кевину уже несколько дней, и с ним пока все в порядке.
Неизвестно, видит ли что-нибудь его единственный глаз: собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось – лишь на третьей неделе после рождения щенки открывают глаза, а скоординированно зрение начинает работать по прошествию 6–8 недель. Из-за особого строения черепа Кевин не может питаться нормальным образом, и владельцы кормят его из бутылочки. Однако именно это отклонение, как правило, становится несовместимой с жизнью проблемой для таких животных.
Узнав о необычном щенке, соседи стали приходить, чтобы посмотреть на него. Рождение мутанта было признано добрым знаком; люди начали использовать дату его появления на свет в лотерейных билетах. Некоторые попросили семью отдать щенка им, но владельцы решили оставить животное и вырастить его самостоятельно, окружив всевозможной заботой.
Посмотрите на козленка-циклопа из Индии.