В Таиланде родился щенок-циклоп: видео

Неизвестно, видит ли что-нибудь его единственный глаз: собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось – лишь на третьей неделе после рождения щенки открывают глаза, а скоординированно зрение начинает работать по прошествию 6–8 недель. Из-за особого строения черепа Кевин не может питаться нормальным образом, и владельцы кормят его из бутылочки. Однако именно это отклонение, как правило, становится несовместимой с жизнью проблемой для таких животных.



Узнав о необычном щенке, соседи стали приходить, чтобы посмотреть на него. Рождение мутанта было признано добрым знаком; люди начали использовать дату его появления на свет в лотерейных билетах. Некоторые попросили семью отдать щенка им, но владельцы решили оставить животное и вырастить его самостоятельно, окружив всевозможной заботой.



Посмотрите на козленка-циклопа из Индии.