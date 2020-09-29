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Природа

В Тасмании закончили операцию по спасению севших на мель дельфинов-гринд

National Geographic Россия
29 сентября 2020
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Фото: YouTube
В общей сложности удалось спасти 110 животных.

На прошлой неделе мы сообщали об операции по спасению обыкновенных гринд (Globicephala melas), которые застряли на отмелях в гавани Маккуори на малонаселенном западном побережье Тасмании. В первые дни операции спасатели и волонтеры насчитали около 270 этих представителей семейства дельфиновых на побережье, и треть из них погибла уже в первые часы после попадания в ловушку. 

В последующие дни количество пострадавших гринд было уточнено — всего на 10-километровой территории побережья было обнаружено около 470 этих животных, большую часть которых спасти не удалось. В воскресенье, через шесть дней после начала операции, среди сотен мертвых дельфинов была найдена живая гринда, которую выпустили в океан. Всего удалось спасти 110 этих морских млекопитающих. 

«Были предприняты огромные командные усилия, и эта совместная операция позволила нам вернуть в море столько гринд, сколько было возможно», — Роб Бак, менеджер Службы парков и дикой природы.

В последние дни усилия спасателей были сосредоточены на том, чтобы отбуксировать мертвых гринд в океан. Власти предупредили о том, что в этом районе может оказаться еще больше гринд, и не исключено, что они снова могут оказаться на отмелях. 

Причины самого массового выброса гринд на берег в истории Австралии остаются неизвестными, но некоторые эксперты предполагают, что стая могла сбиться с пути после кормления вблизи береговой линии, последовав за одной или двумя заблудившимися особями. 

Обыкновенная гринда — морское млекопитающее из рода гринды (Globicephala) семейства дельфиновые (Delphinidae). Этих животных также называют черный дельфин, шароголовый дельфин или круглоголовый кит. Гринды — социальные животные, живущие в стаях. Обычно такие стаи включают от 10 до 50 особей, но иногда насчитывают больше тысячи.

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