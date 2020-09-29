В Тасмании закончили операцию по спасению севших на мель дельфинов-гринд

На прошлой неделе мы сообщали об операции по спасению обыкновенных гринд (Globicephala melas), которые застряли на отмелях в гавани Маккуори на малонаселенном западном побережье Тасмании. В первые дни операции спасатели и волонтеры насчитали около 270 этих представителей семейства дельфиновых на побережье, и треть из них погибла уже в первые часы после попадания в ловушку.

В последующие дни количество пострадавших гринд было уточнено — всего на 10-километровой территории побережья было обнаружено около 470 этих животных, большую часть которых спасти не удалось. В воскресенье, через шесть дней после начала операции, среди сотен мертвых дельфинов была найдена живая гринда, которую выпустили в океан. Всего удалось спасти 110 этих морских млекопитающих.