В техасском парке появились опасные телифоны: видео

Эти родственники скорпионов размером до 85 мм не являются ядовитыми и первыми на человека не нападают, но в случае опасности они выбрасывают в воздух на расстояние до 30-80 см летучие выделения анальных желез, содержащие концентрированную, свыше 80%, уксусную кислоту. Если эта жидкость попадает на кожу и особенно в глаза — возникает сильнейший химический ожог.

В испанском и английском языках эта особенность даже отражена в названии животного: vinagrón, vinegaroon (от vinagre — «уксус»). Для русского языка была взята калька латинского имени.