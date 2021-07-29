В техасском парке появились опасные телифоны: видео
Служба национальных парков США попросила посетителей парка Биг-Бенд в Техасе проявлять особенную осторожность: в эти дни здесь повсюду кишат паукообразные телифоны (Thelyphonida). Они встречаются в пустынях и охотятся на многоножек, скорпионов, сверчков, тараканов и других беспозвоночных, ощущая вибрации своими длинными тонкими передними ногами.
Эти родственники скорпионов размером до 85 мм не являются ядовитыми и первыми на человека не нападают, но в случае опасности они выбрасывают в воздух на расстояние до 30-80 см летучие выделения анальных желез, содержащие концентрированную, свыше 80%, уксусную кислоту. Если эта жидкость попадает на кожу и особенно в глаза — возникает сильнейший химический ожог.
В испанском и английском языках эта особенность даже отражена в названии животного: vinagrón, vinegaroon (от vinagre — «уксус»). Для русского языка была взята калька латинского имени.
Нынешнее нашествие объясняется дождями, прошедшими здесь недавно. Обычно телифоны ведут ночной образ жизни, но повышенная влажность заставляет их покидать свои подземные норки в любое время суток. А с учетом того, что животное плохо видит, шанс, что оно вовремя не убежит, возрастает, поэтому люди в первую очередь должны внимательно смотреть под ноги.
Знаете ли вы, что телифоны входят в число древнейших обитателей планеты?