В телах пум накапливается ртуть

Это стало ясно на примере калифорнийских пум: у живущих в прибрежных районах зверей концентрация ртути оказалась в три раза выше, чем на материке: 1544 нанограмм на грамм массы тела по сравнению с 492 нанограммами. Влияние в основном испытали взрослые особи: у котят количество ртути было почти в два раза меньше.



Ранее считалось, что от монометилртути в первую очередь страдают морские жители. Ученые пришли к выводу, что сухопутные обитатели тоже получают яд из океана, но не напрямую. Вероятно, туман, наползающий на побережье, покрывает осадками лишайники, которые едят олени, а их, в свою очередь, пумы. Чем дальше от воды – тем меньше туман насыщен ртутью.



Гипотезу удалось подтвердить исследованием низших звеньев пищевой цепи. Выяснилось, что в прибрежных лишайниках содержится почти в четыре раза больше монометилртути, чем у растущих в материковой части: 30 нанограмм на грамм массы тела против 8, а для оленей разница оказалась 28 нанограмм на грамм против 15.

Воздействие ртути на организм пум до конца не изучено, но для представителей семейства куньих (лат. Mustelidae) концентрации в крови выше трех микрограмм на грамм массы тела приводит к нарушению работы нервной системы. Также известно о снижении репродуктивной функции.



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