В Тихом океане насчитали 500 миллиардов кораллов

В ходе исследования была измерена численность популяций более 300 отдельных видов кораллов на рифах в Тихом океане, от Индонезии до Французской Полинезии. Ученые использовали комбинацию карт среды обитания коралловых рифов и подсчет колоний кораллов для оценки численности видов.
Общая численность кораллов, по оценкам ученых, составляет около 500 миллиардов. По их словам, исследование подчеркивает возможность действий по смягчению угроз для рифовых видов. Ученые рассчитывают восстановить сообщества кораллов задолго до того, как изменение климата приведет их к глобальному вымиранию.
Полученные данные свидетельствуют о том, что, хотя локальная потеря кораллов может иметь разрушительные последствия для коралловых рифов, глобальный риск исчезновения большинства видов кораллов ниже, чем предполагалось ранее.
Вместо этого вымирание может продолжаться в течение гораздо более длительного периода времени из-за широкого географического ареала и огромных размеров популяций многих видов кораллов.
По словам соавтора исследования Шона Конноли, новый анализ 80 видов, которые, по версии Международного союза охраны природы, имеют повышенный риск исчезновения, дал обнадеживающие результаты. Популяции 12 из этих видов насчитывают более миллиарда кораллов.
«Учитывая огромные размеры этих коралловых популяций, маловероятно, что им грозит неминуемое исчезновение. Еще есть время защитить их от антропогенного нагрева, но только если мы будем действовать быстро, сокращая выбросы парниковых газов», — заключает Хьюз.