В Тихом океане насчитали 500 миллиардов кораллов

В ходе исследования была измерена численность популяций более 300 отдельных видов кораллов на рифах в Тихом океане, от Индонезии до Французской Полинезии. Ученые использовали комбинацию карт среды обитания коралловых рифов и подсчет колоний кораллов для оценки численности видов.

Общая численность кораллов, по оценкам ученых, составляет около 500 миллиардов. По их словам, исследование подчеркивает возможность действий по смягчению угроз для рифовых видов. Ученые рассчитывают восстановить сообщества кораллов задолго до того, как изменение климата приведет их к глобальному вымиранию.