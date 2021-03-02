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Природа

В Тихом океане насчитали 500 миллиардов кораллов

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Фото: Kyle Taylor / flickr.com
Ситуация с популяциями кораллов оказалась оптимистичнее, чем считалось ранее.

В ходе исследования была измерена численность популяций более 300 отдельных видов кораллов на рифах в Тихом океане, от Индонезии до Французской Полинезии. Ученые использовали комбинацию карт среды обитания коралловых рифов и подсчет колоний кораллов для оценки численности видов.

Общая численность кораллов, по оценкам ученых, составляет около 500 миллиардов. По их словам, исследование подчеркивает возможность действий по смягчению угроз для рифовых видов. Ученые рассчитывают восстановить сообщества кораллов задолго до того, как изменение климата приведет их к глобальному вымиранию.

«Мы насчитали в среднем 30 кораллов на квадратный метр рифовой среды обитания. Это означает, что на Большом Барьерном рифе обитают десятки миллиардов кораллов, даже после недавних потерь от экстремальных климатических явлений. Восстановление кораллов — это не решение проблемы изменения климата. Вам придется вырастить около 250 миллионов взрослых кораллов, чтобы увеличить коралловый покров на Большом Барьерном рифе всего на один процент», — Терри Хьюз, соавтор исследования из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов Университета Джеймса Кука.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, хотя локальная потеря кораллов может иметь разрушительные последствия для коралловых рифов, глобальный риск исчезновения большинства видов кораллов ниже, чем предполагалось ранее.

Вместо этого вымирание может продолжаться в течение гораздо более длительного периода времени из-за широкого географического ареала и огромных размеров популяций многих видов кораллов.

По словам соавтора исследования Шона Конноли, новый анализ 80 видов, которые, по версии Международного союза охраны природы, имеют повышенный риск исчезновения, дал обнадеживающие результаты. Популяции 12 из этих видов насчитывают более миллиарда кораллов.

«Например, коралл Porites nigrescens входит в десятку самых распространенных видов, которые мы исследовали. Он также не считается очень восприимчивым к обесцвечиванию кораллов, но в настоящее время он внесен в список МСОП как уязвимый для глобального исчезновения», — Шон Конноли.

«Учитывая огромные размеры этих коралловых популяций, маловероятно, что им грозит неминуемое исчезновение. Еще есть время защитить их от антропогенного нагрева, но только если мы будем действовать быстро, сокращая выбросы парниковых газов», — заключает Хьюз.

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