В Тихом океане нашли акулу, атакованную гигантским кальмаром

Подводный фотограф Дерон Вербек совершал погружение на гавайском побережье, когда заметил длиннокрылую акулу (Carcharhinus longimanus) со странными шрамами на голове и спине. Рубцы привлекли внимание Вербека, потому что они не были похожи на следы зубов.

Фотограф показал снимок акулы морским ученым из Института окружающей среды Международного университета Флориды (FIU), которые сразу же подтвердили, что шрамы не были следами от укуса другой акулы. Исследователи пришли к выводу, что рубцы были вызваны присосками от щупалец кальмара. И, судя по расположению шрамов, кальмар был довольно большим.

Длиннокрылые акулы, когда-то считавшихся одним из самых распространенных видов акул, теперь находятся под угрозой исчезновения. В основном они обитают на больших глубинах, что делает их изучение довольно затруднительным. По данным исследователей из FIU, длиннокрылые акулы опускаются в поисках пищи на глубину до 300 метров и попадают на территорию архитеутисов — гигантских кальмаров.

Ученые считают, что кальмар, с которым столкнулась акула, был не менее двух метров в длину. Хизер Бракен-Гриссом, которая работала в исследовательской группе, сделавшей первый в истории видеоролик о гигантском кальмаре в водах США, говорит, что, скорее всего, акула была на охоте. Она отмечает, что следы от щупалец похожи на те, которые можно увидеть на кашалотах — известных охотников на крупных кальмаров. Однако для исследователей это взаимодействие оставило больше вопросов, чем ответов.

«Этот случай показывает, что мы все еще не до конца понимаем взаимодействие между этими крупными животными в открытом океане и то, как связаны мелководные и глубоководные экосистемы», — заключает морской ученый Яннису Папастаматиу.